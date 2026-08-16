Vallejo arremetió contra el Gobierno y defendió a los clubes: “Quiere apoderarse del fútbol”

El presidente y CEO del Grupo Sur Finanzas, Ariel Vallejo, cuestionó al Gobierno nacional por su postura respecto del fútbol argentino y aseguró que la administración de Javier Milei busca avanzar sobre los clubes a través del respaldo a las sociedades anónimas deportivas.

Vallejo realizó las declaraciones en un video publicado en sus redes sociales, en respuesta a la pregunta de un seguidor que le consultó si se arrepentía de haberse involucrado en el ambiente del fútbol o si consideraba que había sido una decisión justificada.

Al responder, el empresario sostuvo que su participación en el fútbol está vinculada también a una disputa por el modelo que debe regir a las instituciones.

“El Gobierno de turno que tenemos quiere apoderarse del fútbol, entonces apoya a las sociedades anónimas y la AFA apoya que el fútbol debe ser de las asociaciones civiles”, afirmó.

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En esa línea, el empresario dejó clara su posición sobre la propiedad de los clubes y defendió el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. “Los clubes son de los socios y así tiene que seguir siendo”, sostuvo.

Vallejo también rechazó la idea de arrepentirse de su incursión en el fútbol y destacó los vínculos que construyó desde que comenzó a participar en ese ámbito. “Yo en la vida no me arrepiento de nada, ni de lo bueno ni de lo malo; de todo se aprende”, expresó.

Además, consideró que su presencia en el fútbol le permitió ampliar su exposición y generar vínculos personales y comerciales. “El fútbol me hizo popular y conocido. Coseché muchas relaciones comerciales y amistades”, señaló.

Finalmente, Vallejo reafirmó su decisión de continuar vinculado a la actividad y ratificó su postura en favor del modelo de clubes administrados por sus socios. “No me arrepiento y vamos a seguir apoyando al fútbol”, concluyó. (con información de NA)