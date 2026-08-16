Feriado de lunes: así funcionarán los servicios municipales en Bahía Blanca
Desde la comuna detallaron cómo será el esquema del transporte público, la recolección de residuos y el estacionamiento medido, entre otras funciones.
La Municipalidad de Bahía Blanca informó cómo funcionarán los servicios comunales durante este lunes feriado, en conmemoración por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Según se informó de manera oficial, los servicios en nuestra ciudad se cumplirán de acuerdo con el siguiente esquema:
- Transporte público: las líneas circularán con frecuencias de domingo. Las consultas, como es habitual, se pueden realizar en www.gpsbahia.com.ar
- Recolección de residuos: se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.
- Hospital Municipal: de 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
- Cementerio: la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
- Estacionamiento medido y pago: no se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
- Dependencias municipales: sin atención al público.