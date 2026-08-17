Milei encabezará el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín

El presidente Javier Milei encabezará el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

A partir de las 15 en el Monumento al Libertador, de la plaza que lleva el apellido del Padre de la Patria, se espera que al mandatario lo acompañe parte de su Gabinete y el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tradicionalmente escolta el evento y participa de los homenajes institucionales.

El presidente dará, según fuentes oficiales, un discurso que inicialmente iba a ser transmitido por cadena nacional, pero que luego se canceló.

Además de la asistencia de los ministros y asesores presidenciales, estará presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados de familiares e invitados especiales.

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El 17 de agosto está establecido, por ley, en el Calendario de Feriados Nacionales con el objetivo de recordar la muerte de San Martín, el Libertador de América, ocurrida en 1850; el Gobierno recordó la vigencia de esta fecha patria en los años que van de gestión, y destacó la relevancia histórica del prócer.

Mendoza prepara un programa de actividades, desfiles y homenajes a San Martín en toda la provincia

En la provincia de Mendoza, el 17 de agosto tiene mayor relevancia respecto al resto del país, debido a que fue el punto de inicio del Ejército de los Andes y mantiene sitios relacionados con la vida política y militar del Gral. San Martín como gobernador intendente de Cuyo.

En la Ciudad, se llevará a cabo el acto protocolar en la explanada del Memorial de la Bandera, a las 9hs., con Promesa a la Bandera, Himno a San Martín en Lengua de Señas y cambio de Guardia.

Además, en Plaza San Martín (España y Gutiérrez) se realizará un homenaje, a las 10.30, organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana mendocina. También habrá actividades con distintas propuestas vinculadas con la historia del Ejército de los Andes y su bandera.

Visita del Regimiento de Granaderos a Caballo a Bahía Blanca

El Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" participarán del acto oficial a realizarse este lunes, desde las 14:50, en el Parque de Mayo.

Se trata de una sección de 13 integrantes de la Escolta Presidencial que luego, a partir de las 17:30, se desplazará por Alsina junto a la Banda Militar “Puerto Argentino”, hacia la Plaza Rivadavia y realizará el arrío del pabellón nacional frente a la sede municipal. (NA, La Nación y La Nueva.)