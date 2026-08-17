Aprehendieron a un hombre acusado de dos robos cometidos en nuestra ciudad

Personal policial aprehendió en las últimas horas a Hernán Sebastián López, de 32 años, en el marco de una investigación por dos hechos de robo agravado y robo ocurridos en nuestra ciudad.

Según informaron oficialmente, distintas tareas investigativas permitieron establecer la presunta participación del hombre en ambos episodios.

Uno de los hechos, caratulado como robo agravado bajo la modalidad entradera, ocurrió el últimos miércoles 12 en un domicilio de calle San Andrés, en Palihue. En ese lugar fueron sustraídos dinero en efectivo y diversos elementos de bijouterie.

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El segundo episodio tuvo lugar ayer en un inmueble ubicado en 19 de Mayo al 400. En esa oportunidad, los investigadores señalaron que fueron sustraídas una cámara de seguridad y también bijouterie.

Para avanzar con la investigación, los efectivos realizaron distintas tareas, entre ellas el análisis de registros fílmicos, la recepción de declaraciones testimoniales y un reconocimiento, procedimientos a partir de los cuales se estableció la presunta participación de López en los dos hechos.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la UFIJ N.º 11 y la UFIJ N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que intervienen en las actuaciones.