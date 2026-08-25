​​​​​Muerte el gym: giran actuaciones al fiscal general por el cese de la clausura

La Sala II de la Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó el cese de la clausura de Sport Club Bahía, aunque el gimnasio por ahora seguirá inhabilitado.

La medida se adoptó al ser rechazado un recurso del particular damnificado, el abogado Martiniano Greco, asesor de la familia de Juan Roberto Cafasso (68), quien falleció a principios de junio tras caer desde un entrepiso que no contaba con medidas de seguridad.

De esa manera se confirmó la decisión del juez de Garantías N° 3, Alberto Antonio Manzi, quien había declarado abstracta la cuestión de la clausura porque el propio fiscal del caso, Cristian Aguilar, la había hecho cesar.

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Sin embargo, la familia Cafasso pretende sostener el cierre del local de manera preventiva, con la intención de conservar los sectores vinculados al homicidio culposo, en caso de ser necesaria una inspección ocular o una ampliación de pericias.

Como existen criterios contrapuestos entre las dos partes acusatorias (fiscal y querella), lo que hicieron los camaristas fue girar las actuaciones al fiscal general departamental, a fin de que eventualmente disponga una decisión al respecto.

Mientras tanto, de manera paralela, se mantiene la clausura desde el juzgado de faltas municipal, criterio que seguiría vigente al menos hasta que el fiscal general defina la cuestión desde el punto de vista penal.

Esta controvertida situación judicial se da en medio de una serie de reclamos por parte de empleados de Sport Club Bahía, que consideran en peligro sus fuentes de trabajo.

Un eventual levantamiento de la clausura, de todas maneras, no significaría que el local de la avenida Cabrera al 4.100 reabra sus puertas al público, ya que por el momento no cuenta con la habilitación respectiva.