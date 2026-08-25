La FIA lanzó un comunicado por la sanción de Colapinto: "El acoso no tiene lugar en nuestro deporte"

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado debido a la repercusión en redes sociales sobre las sanciones impuestas al piloto Franco Colapinto el pasado fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos.

Las opciones del argentino se esfumaron rápidamente debido a que fue sancionado con un drive through por no respetar la bandera amarilla y tuvo que pasar obligatoriamente por la calle de boxes, lo que lo hizo caer al vigésimo lugar. Esta sanción hizo que, al finalizar la carrera, la FIA le sacara dos puntos de la superlicencia.

La carrera comenzó muy bien para Colapinto, quien largó decimocuarto, ya que tuvo una buena largada (su punto fuerte durante este 2026) y al finalizar la primera vuelta había pasado a otros dos oponentes y se metió en puestos de puntos tras el choque del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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Luego, el oriundo de Pilar recibió una nueva penalización, esta vez de 10 segundos, aunque no le afectó en nada porque ya le había sacado una buena ventaja a su más inmediato perseguidor, por lo que finalizó decimocuarto. A su vez, esta sanción también le otorgó un punto menos en la superlicencia, por lo que en el total del GP fueron tres.

De esta manera, la FIA rechazó el trato y las críticas hacia los jueces en redes sociales: "El abuso, el acoso y la falta de respeto en línea no tienen lugar en nuestro deporte".

“Tras el GP de Países Bajos, los comisarios de la Federación fueron objeto de abuso en línea después de aplicar sanciones deportivas”, aseguró la FIA.

Siguiendo con el rechazo hacia el acoso en redes: “La coalición Unidas contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso; el desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.

Además, pidió a todos los participantes del automovilismo que “participen” y rechacen de la misma manera estos “abusos” o “ataques” recibidos virtualmente.

Por su parte, Franco Colapinto había señalado que "la penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había" y que la sanción "complicó toda la carrera"; agregó que los jueces deberían ser "más flexibles" —si bien las reglas están escritas— y afirmó que a veces tienen "falta de criterio". (NA)