Copa País: la Liga del Sur recibirá mañana a la Liga Sureña en Cerri

Mañana por la tarde, el seleccionado de la Liga del Sur irá por el pasaje a la próxima instancia de la Copa País cuando reciba a su par de la Liga Sureña en la cancha de Sansinena.

El cotejo revancha está programado para las 15.30 en el Luis Molina, con arbitraje del suarense Alejandro Krieger.

En el partido de ida, disputado en cancha de Unión de General Campos, empataron sin goles.

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Para el cotejo de mañana, el DT Nicolás Ballestero no podrá contar con el atacante Santiago Llanos, quien fue expulsado sobre el cierre del primer encuentro.

Hoy, tras el entrenamiento vespertino, el cuerpo técnico confirmará los convocados para el compromiso en General Daniel Cerri.

En caso de otra paridad en los 90 minutos, se ejecutarán penales.