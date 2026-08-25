Clausura liguista: la 5ª fecha tendrá dos estrenos de canchas, una el viernes y otra el domingo
Huracán se presentará por primera vez en el remozado Bruno Lentini y Dublin comenzará a jugar en su reducto natural.
Dos equipos liguistas volverán a jugar en sus propias canchas. El viernes, Huracán estrenará el renovado piso del Bruno Lentini y el domingo Dublin regresará al escenario del barrio San Martín.
La 5ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur estará cargada de emociones.
En la elite del fútbol liguista, Huracán y Liniers abrirán la jornada el viernes --a las 19-- en el Bule.
El sábado, a las 15.30, se medirán San Francisco-La Armonía (en el Gustavo Novoa) y Bella Vista-Villa Mitre en la Loma.
Finalmente, el domingo a las 15.30, Libertad será anfitrión de Sporting en el Manzano.
Las tablas
CLAUSURA
San Francisco 8
Sporting 6
Liniers 5
La Armonía 5
Huracán 4
Libertad 3
Bella Vista 3
Villa Mitre 3
ACUMULADA
Huracán 30
Liniers 28
Bella Vista 28
Villa Mitre 22
San Francisco 21
Libertad 21
Sporting 19
La Armonía 19
En el Promocional
El sábado --a las 15.30-- Pacífico de Cabildo recibirá a Olimpo en duelo de punteros.
El domingo --a la misma hora-- irán los otros tres cotejos,
Chocarán Dublin-Pacífico BB (en el reestreno de la cancha del Rojo), Sansinena-Tiro Federal y Rosario-Comercial.
Las posiciones
CLAUSURA
Pacífico de Cabildo 8
Olimpo 8
Sansinena 6
Rosario 6
Tiro Federal 5
Comercial 4
Pacífico BB 2
Dublin 1