Clausura liguista: la 5ª fecha tendrá dos estrenos de canchas, una el viernes y otra el domingo

Dos equipos liguistas volverán a jugar en sus propias canchas. El viernes, Huracán estrenará el renovado piso del Bruno Lentini y el domingo Dublin regresará al escenario del barrio San Martín.

La 5ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur estará cargada de emociones.

En la elite del fútbol liguista, Huracán y Liniers abrirán la jornada el viernes --a las 19-- en el Bule.

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El sábado, a las 15.30, se medirán San Francisco-La Armonía (en el Gustavo Novoa) y Bella Vista-Villa Mitre en la Loma.

Finalmente, el domingo a las 15.30, Libertad será anfitrión de Sporting en el Manzano.

Las tablas

CLAUSURA

San Francisco 8

Sporting 6

Liniers 5

La Armonía 5

Huracán 4

Libertad 3

Bella Vista 3

Villa Mitre 3

ACUMULADA

Huracán 30

Liniers 28

Bella Vista 28

Villa Mitre 22

San Francisco 21

Libertad 21

Sporting 19

La Armonía 19

En el Promocional

El sábado --a las 15.30-- Pacífico de Cabildo recibirá a Olimpo en duelo de punteros.

El domingo --a la misma hora-- irán los otros tres cotejos,

Chocarán Dublin-Pacífico BB (en el reestreno de la cancha del Rojo), Sansinena-Tiro Federal y Rosario-Comercial.

Las posiciones

CLAUSURA

Pacífico de Cabildo 8

Olimpo 8

Sansinena 6

Rosario 6

Tiro Federal 5

Comercial 4

Pacífico BB 2

Dublin 1