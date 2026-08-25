Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.535 para la venta y de $1.486 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de casi 0,2% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.576 (-0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.565 (sin cambios) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.989 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.538,91 (sin cambios), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.600,83 (sin cambios).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 514 puntos básicos (+0,98%).