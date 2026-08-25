Terror en Paraná: jugadoras de hockey debieron tirarse al piso por un tiroteo en pleno partido

Durante el fin de semana se vivió un hecho completamente repudiable: un tiroteo interrumpió el partido de hockey de Reserva que disputaban Estudiantes Blanco y Tilcara en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE), en Paraná.

El episodio ocurrió el sábado por la tarde y generó momentos de extrema tensión entre las jugadoras, entrenadores y familiares que se encontraban en el predio.

Según los testimonios recogidos en el lugar, se escucharon entre 15 y 20 detonaciones en las inmediaciones del club. Las jugadoras debieron arrojarse al suelo para protegerse y los árbitros decidieron detener el encuentro ante el riesgo que implicaba continuar con la actividad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El enfrentamiento ocurrió a pocos metros de las instalaciones ubicadas sobre la calle Juan Ambrosetti. De acuerdo con el presidente del CAE, Emilio Fouces, las personas involucradas en la balacera estaban a unos 30 o 40 metros de donde se disputaba el partido.

“Había personas enfrentadas a 30 o 40 metros de donde estaban jugando las chicas y las familias las acompañaban. También se desarrollaba un cumpleaños infantil y había deportistas muy jóvenes practicando tenis”, relató Fouces en diálogo con Elonce.

El dirigente aseguró que el episodio fue particularmente grave por la cantidad de disparos y por la presencia de niños y jóvenes en el lugar. “El hecho es gravísimo y no tiene precedentes”, sostuvo.

“La delincuencia le ganó al deporte y logró que se cerrara un club y se dejara de practicar una actividad. No podemos pasar por alto ni minimizar lo sucedido”, afirmó Fouces.

El dirigente también respaldó la decisión de los árbitros de frenar el encuentro. Consideró que fue la medida adecuada para preservar la integridad de las jugadoras ante una situación que podía terminar en una tragedia.

Fouces además rechazó que el episodio sea considerado simplemente como una disputa entre vecinos: “No fue una pelea entre vecinos ni puede reducirse a un enfrentamiento de vieja data. Acá hay problemas mucho más profundos y graves que deben ser atendidos”.

Después de la balacera, la Policía realizó distintos procedimientos en la zona y detuvo a tres personas. Además, los efectivos secuestraron armas de fuego que podrían estar vinculadas con el enfrentamiento.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó diferentes medidas para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.

Desde el CAE remarcaron que no se trató de un episodio aislado. Fouces señaló que durante este año ya se habían registrado otros tres hechos con detonaciones en las inmediaciones mientras se desarrollaban actividades deportivas, aunque ninguno había alcanzado la magnitud del ocurrido el sábado.

En videos registrados durante el episodio, según explicó el presidente del club, se pueden observar las corridas de las personas que estaban en el lugar y a jóvenes armados en plena calle. (TN)