Murió la cantante Dolly Parton a los 80 años

La cantante estadounidense de música country, Dolly Parton, murió a los 80 años. Su muerte fue confirmada por su familia en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Parton fue una de las voces más famosas de la música country en su país. También se destacó como compositora y actriz.

La noticia sobre su muerte se conoce un día después de que se conocieran declaraciones suyas a la revista People donde reconocía que atravesaba un momento delicado de salud. Sin embarga, subrayaba que no era capaz de frenar todos los proyectos que tiene en mente.

En el reportaje, la cantante y compositora estadounidense contó que en los últimos meses había tenido algunos problemas médicos a los que no les prestó atención mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025.

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La confirmación de su muerte llegó de mano de su familia en un video difundido a través de su cuenta de X. "Hola, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, en representación de las familias Parton y Owens para anunciar la muerte de mi tía, Rebecca Parton Dean, la tía Granny para una generación y Gigi para la siguiente", comienza el mensaje.

Seaver dijo además que el anuncio a través de un video había sido un pedido de la misma Dolly hace algunos años. "Como jefe del departamento de seguridad durante más de dos décadas, un rol que ocupó mi padre Larry antes que yo, imaginé lo duro de este momento, pero nunca lo sentí por completo hasta ahora", añadió su sobrino. (con información de Clarín)