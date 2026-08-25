Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 26 de agosto en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 26 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Durante la mañana, el tiempo será nuboso e inestable, con viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde, el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados. 

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE