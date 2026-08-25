El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 26 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 26 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
Durante la mañana, el tiempo será nuboso e inestable, con viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde, el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.