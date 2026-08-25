El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 26 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Durante la mañana, el tiempo será nuboso e inestable, con viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde, el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.