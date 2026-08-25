Federico Coria y Guido Justo cayeron en la primera ronda previa del US Open

Los tenistas argentinos Federico Coria (897°) y Guido Justo (229°) perdieron en la primera ronda clasificatoria al US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Coria fue superado por el francés Clement Chidekh (185°), en sets corridos, mientras que Justo perdió con el experimentado Hugo Gaston (88°), también francés.

La ronda clasificatoria continuará este miércoles, con el inicio de la segunda fase, en la que jugará el argentino Genaro Olivieri (222°) ante el chileno Tomás Barrios Vera (144°).

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En dos momentos completamente distintos de sus carreras, Federico Coria y Guido Justo no pudieron cumplir el objetivo de jugar el cuadro principal del US Open al haber caído en la primera instancia eliminatoria.

Coria, que fue miembro del top 50 en el mejor momento de su carrera y había logrado asentarse entre los 100 mejores tenistas del mundo durante algunas temporadas, se encuentra en un momento crítico de su carrera.

El santafesino, oriundo de Venado Tuerto, tuvo una dura lesión en el codo derecho durante abril del año pasado, que le hizo atravesar todo tipo de tratamientos y periodos de descanso, obligado a abandonar en casi todos los partidos en los que intentaba volver a jugar, hasta tomar la decisión de operarse en agosto de 2025.

Una larga recuperación lo vio volver a las canchas en el Argentina Open, con un duelo memorable en el que le plantó cara al italiano Matteo Berrettini, aunque nunca pudo volver a la plenitud física: las molestias no lo abandonan y solo pudo ganar cinco partidos en el año, habiendo declarado considerar el retiro.

En ese contexto, Federico Coria jugó su primer torneo desde el nacimiento de su hija, ocurrido en los primeros días de agosto, pero no tuvo buen rendimiento.

Complicado con el saque, una de sus facetas más afectadas desde el inicio de sus dolencias en el codo derecho, el cambio a una raqueta de marca Yonex no fue suficiente para el argentino, que cayó por 6-2 y 6-2 tras poco más de una hora de juego y no pudo aprovechar la posibilidad de clasificar por ranking protegido.

Por su lado, Guido Justo cumplió un sueño: por primera vez en su carrera, y a los 28 años, jugó un partido válido por un Grand Slam.

El jugador nacido en la localidad bonaerense de Adrogué había tomado la decisión de colgar la raqueta, aunque luego de arrepintió y tomó una decisión, a principios de año: solo jugaría Challengers en Sudamérica.

Fue a partir de esa decisión que llegaron los mejores resultados de su carrera, tal vez favorecido por haberse quitado presión de encima, al ser campeón del torneo de Tigre, finalista en Colombia y haber conseguido otras cuatro semifinales a nivel Challenger.

Estos resultados le permitieron clasificar por primera vez a un certamen major, aunque la suerte no lo acompañó en el sorteo y tuvo que medirse al francés Hugo Gaston (actual 88° y ex 58° del mundo), quien lo venció por 7-5 y 6-3 en un duelo parejo.

Durante el mediodía de la jornada del miércoles 26, con un partido que comenzará a las 12:00, Genaro Olivieri deberá medirse con Barrios Vera, un jugador potente pero errático, en búsqueda de un triunfo que lo acerque a la tercera ronda previa del certamen, cuyo cuadro principal nunca pudo disputar.