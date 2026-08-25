Patinadoras de Bahiense del Norte buscan cumplir el sueño de competir en Orlando
Lograron el pasaje a la competencia internacional que se disputará en enero de 2027. Continúan con una campaña para reunir fondos.
Nueve patinadoras de la Escuela de Patín de Bahiense del Norte lograron la clasificación para la Copa Orlando 2027, que se llevará a cabo del 15 al 22 de enero del próximo año.
Por cuestiones vinculadas a la confirmación y el pago de la seña, que debía realizarse durante julio, finalmente serán tres de las nueve clasificadas las que podrán afrontar el viaje: Valentina Fortuinsky, Juana Harfield y Emilia Chaves (foto principal).
Para poder concretar el objetivo, las familias y la escuela llevan adelante distintas actividades para recaudar fondos. El último fin de semana realizaron un bingo y está previsto continuar con sorteos y otros eventos durante los próximos meses.
El objetivo es reunir el dinero necesario para que las tres patinadoras puedan participar de la competencia y representar a la Argentina en Orlando.
Quienes quieran colaborar pueden realizar una donación, sin importar el monto, al alias orlandobdn, a nombre de M. Laura San Martín.
Desde la Escuela de Patín de Bahiense del Norte remarcaron que cada aporte ayuda a acercarlas a cumplir este sueño deportivo.