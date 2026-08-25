Villa Mitre se quedó con el torneo aniversario de bochas en homenaje a Norita Páez

Villa Mitre se consagró campeón del torneo aniversario de bochas organizado en homenaje a Norita Páez, tras imponerse en la finalísima ante un duro rival.

El equipo tricolor conformado por Aníbal General, Lautaro Escobar y Juan Celaya derrotó por 15 a 11 al terceto integrado por Lito Castro, Julio Castro y Dardo Labastie, para quedarse con el título.

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El certamen contó con la participación de 39 tercetos, en una jornada que reunió a jugadores locales y visitantes y que tuvo como eje central el reconocimiento a la figura de Nora Páez.

El podio se completó con Mauro Varela, Maxi Varela y Facundo Varela, quienes finalizaron en el tercer puesto, mientras que Guillermo Fabiani, Sergio Bazán y Julián Saccone ocuparon la cuarta posición.

Desde la organización, Marcelo Tuminello destacó la participación de todos los equipos y agradeció especialmente la presencia de representantes de Tres Arroyos, entre ellos Ezequiel Juárez, Alejandro Andersen y Claudio Renán Castillo.

La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos y un sentido homenaje a Norita Páez.