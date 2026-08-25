“Estoy muy triste, nunca vi a Rosario, el club de toda mi vida, tan mal y a la deriva”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El mal manejo del fútbol –a principio de temporada-- por dirigentes que ya no están en el club, las promesas incumplidas, la crisis económica y la preocupante desorganización interna, todo eso fue lo que llevó a Pedro Fernández, símbolo y capitán de Rosario Puerto Belgrano, a escribir una carta abierta al público explicando las razones de su alejamiento de la institución de toda su vida.

“Estoy muy triste, nunca vi a mi club tan mal y a la deriva”, detalló el “Cholo”, quien en 2027 iba a cumplir 20 años defendiendo la tricolor puntaltense en Primera división.

La carta:

“Me toca despedirme del lugar donde crecí, donde aprendí a jugar, a luchar, a caer y a levantarme. Del lugar que me vio pasar tantos años, defender estos colores y, durante mucho tiempo, llevar la cinta de capitán con un orgullo que no puedo explicar con palabras.

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Me voy con el corazón roto, porque este no es sólo un club para mí. Es parte de mi vida. Son mis colores, mi gente, mis recuerdos y una parte enorme de quién soy.

Durante este año me tocó estar en un lugar que nunca imaginé ocupar, intentando que las cosas funcionaran, tratando de encontrar respuestas, llevando mensajes, dando la cara por situaciones que no me correspondían.

Aguanté. Una y otra vez. Hubo situaciones, decisiones y problemas que me fueron afectando mucho más de lo que quizás cualquiera pudo ver desde afuera. Terminaba con la cabeza en el club, en mis compañeros, en lo que iba a pasar al día siguiente y en cómo encontrar una solución. Lo hice porque es mi club. Porque siempre creí que valía la pena intentar una vez más. Hasta que llegó un momento en el que entendí que ya no podía seguir.

Me voy porque entendí que mi bienestar también importa. Porque puedo amar profundamente a este club y, al mismo tiempo, reconocer que ya no puedo seguir soportando esta situación.

Me duele muchísimo irme.

Me duele sentir que no pude darle al club lo que tanto soñé: volver a Primera. Lo intenté durante años. Dejé todo lo que tenía, dentro y fuera de la cancha. Quizás no alcanzó.

No espero que me entiendan, pero espero que me respeten y respeten mi decisión.

A quienes me quieren, gracias por acompañarme y entenderme.

A quienes quizás se alegren de verme partir, también les deseo lo mejor.

Yo sé lo que hice. Sé cuánto luché. Sé cuántas veces puse al club por encima de mí. Y por eso me voy con la conciencia tranquila.

No sé qué será del club después de todo esto, pero sí sé algo: ojalá algún día vuelva a ser el club que todos soñamos. Ojalá vuelva a estar donde merece.

Yo voy a seguir llevándolo conmigo, porque hay lugares de los que uno puede irse, pero que nunca se van de uno.

Gracias por estos colores.

Gracias por cada compañero.

Gracias por cada persona que estuvo.

Gracias por cada abrazo, cada lágrima, cada victoria y cada derrota.

Me voy hoy pero con orgullo, con tristeza y, sobre todo, con la tranquilidad de saber que lo di todo.

Gracias por todo”.

Desde la Agrupación Marco Ruperez lo acompañaron: “Cholito Fernandez, a veces las circunstancias nos obligan a dar un paso al costado, pero nunca podrán borrar una historia construida con entrega, sacrificio y amor por estos colores.



La gente de Rosario reconoce y valora cada entrenamiento, cada viaje y cada vez que defendiste nuestra camiseta. Hoy sos un emblema y un referente de nuestra institución.



Queremos que te vayas sabiendo que contarás siempre con el cariño y el reconocimiento de toda la gente de Rosario. Y ojalá el tiempo nos vuelva a encontrar, desde otro lugar, para seguir contando con tu presencia, tu compromiso y esa garra con la que siempre defendiste estos colores”.