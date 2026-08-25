Es de Cerri, juega bien y en el vestuario “le manda fruta” cantando cuarteto y bailando reguetón

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

De a poco va volviendo a su nivel, en lo que va de la temporada convirtió 3 goles en 6 partidos pero así y todo sus compañeros de Sansinena son poco benévolos con él: “Lo que mejor hace son las ensaladas cada vez que hay asado del plantel”.

Claro, Gerónimo Fernández, de 25 años recién cumplidos (sopló las velitas el 9 de este mes) y nacido y criado en General Daniel Cerri, inauguró hace cinco meses su propia verdulería, y demás está decir quien lleva los tomates, la lechuga y la cebolla para una mixta popular a cada una de las cenas que organiza el grupo del “tripero” con “Manu” Stortini al mando de la cocina.

“El farra”, como lo bautizó no hace mucho el “Negrito” Emiliano Carlos Alberto Jofré, pasó sin escalas desde la Escuelita hasta su debut en Primera en el albirrojo cerrense, allá por 2018 y bajo la conducción técnica de Fabián Ehulech.

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“En 2021 jugué dos partidos en el Federal A, el entrenador era Emiliano Ortiz”, recapituló el extremo que en 2023 estuvo en San Francisco, tras un semestre retornó a Sansinena y en 2024 fue parte del equipazo que Fernando Lucas armó en Club Darregueira.

“En 2025 volví otra vez a Cerri y este año no había empezado a competir en la Liga del Sur, el tema laboral y la apertura de la verdu me tenían a maltraer, jugué el torneo de la Liga Comercial para Carnicería La Tradición, junto a mis amigos, hasta que me pude acomodar con los tiempos y las obligaciones”, resumió “Gero”.

“Con mucho esfuerzo pude poner un empleado a la tarde, lo que me permitió tener horas libres para poder ir a entrenar, por eso me reincorporé a Sansinena”, estimó el “dueño” de la coqueta (su novia, Lucía Lucanero, futura arquitecta,, fue la que le diseñó la distribución de las estanterías, la decoración, el cartel y la isla central del local) Frutería y Verdulería “Lo de Gero”, que luce con luz propia en calle San Martín 299 de la vecina localidad.

--¿Por qué el apodo?

--“El Farra” tiene mucho que ver con mi forma de ser, estoy jodiendo todo el día y cuando era más chico no me paraban ni con una c… a p…

--En el vestuario, ¿sos de divertir al resto?

--Ufff… Soy el más movedizo y ruidoso, no dejo tranquilo a nadie, ni siquiera a los que se cambian en otro rincón lejos de mi. Si hay música es reguetón y no tengo problemas en bailar uno o dos temas. Aunque me gusta más cantar (Desakta2, banda de cuarteto de Córdoba), el karaoke es lo mío y Arjona es mi debilidad. Tengo buena voz pese a que mis compañeros ("Manu" Stortini declara que canta parecido a Tini) aseguren que es para tirarme tomatazos (sí, justamente) por lo mal que entono.

--¿Salís a Eclipse (popular pub de Cerri)?

--No, si voy a bailar es al Club Universitario, lo más.

Gerónimo labura 10 horas por día y es el encargado de llevar la fruta (lo cargan porque “trae lo que ya está pasado y con feo color”) a cada práctica, además de proveer la leña cuando hay “juntada” de la banda.

Aunque le costó admitirlo, trabajó de sodero y también cinco años en la verdulería “El Trébol” (Lavalle y Napostá, en Bahía), donde se enamoró del sacrificado pero rentable rubro.

--¿No hiciste nada más?

--Cuando mi papá (Mauricio) tenía vacaciones en su trabajo, La Serenísima, yo lo cubría preparándole los pedidos. Me levantaba a las 4 de la mañana, hablame de responsabilidad, je.