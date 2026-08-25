La decisión que tomó Alpine sobre la penalización de la FIA a Franco Colapinto

La escudería Alpine tomó la decisión de no apelar el fallo de la Federación Internacional de Automovilismo que le quitó tres puntos en la superlicencia al piloto argentino, Franco Colapinto.

El fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort estuvo rodeado de polémicas para Colapinto, a pesar de tener un buen arranque, con una cuota de suerte, quedó en zona de puntos; al finalizar la primera vuelta había pasado a dos oponentes y se metió en puestos de puntuación tras el choque del neerlandés Max Verstappen.

Debido a esta maniobra, fue sancionado con un drive through por no respetar la bandera amarilla y tuvo que pasar de manera obligada por la calle de boxes, lo que lo hizo caer al vigésimo lugar.

Además, fue nuevamente sancionado con 10 segundos, aunque eso no afectó en nada porque ya le había sacado una buena ventaja a su más inmediato perseguidor, por lo que finalizó decimocuarto. Asimismo, estas dos sanciones le otorgaron tres puntos menos en la superlicencia, en el total del GP.

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Flavio Briatore había declarado, post carrera, sobre esta dura sanción al oriundo de Pilar: “La carrera de Franco quedó prácticamente sentenciada desde el principio tras una severa penalización de paso por boxes. Sabemos que es decepcionante para él, pero reconocemos que estas reglas existen por seguridad y debemos aprender de ello”.

Por su parte, Colapinto había demostrado su frustración sobre el resultado de la carrera: “La penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había; la sanción complicó toda la carrera. Los jueces deberían ser más flexibles; si bien las reglas son las reglas, a veces faltan criterio”.

Alpine tuvo una situación similar meses atrás en el Gran Premio de Mónaco, donde Pierre Gasly y Franco Colapinto habían sido sancionados por exceso de velocidad en el pit lane. Esta penalización hizo que el francés cayera del tercer puesto conseguido al séptimo; la escudería reclamó una revisión y, posteriormente, la FIA reculó, dándole la razón con un veredicto a favor del equipo rosa.