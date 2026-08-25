Manuel Córsico, segundo argentino en Buenos Aires: “Corrí con inteligencia y me quedo conforme”

Manuel Córsico cerró con un balance positivo su participación en la reciente Media Maratón de Buenos Aires. El atleta bahiense finalizó con un tiempo de 1h03m56s, registro que no le permitió mejorar su marca personal, aunque sí le alcanzó para convertirse en el segundo argentino en cruzar la meta y el decimosegundo en la clasifcación general.

Más allá del resultado, Córsico destacó la manera en que planteó la competencia y la capacidad para administrar el esfuerzo en una carrera condicionada por el viento durante los primeros kilómetros.

“Corrí con inteligencia. Durante los primeros 5 o 6 kilómetros, el viento en contra obligó al grupo, integrado entre otros por Joaquín Arbe, Matías Silva y el mexicano Julio Ortiz, a mantener un ritmo controlado", dijo Córsico, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 15 a 16.

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El momento clave llegó en la primera pendiente pronunciada de la Avenida 9 de Julio. Al llegar al kilómetro 10, su reloj marcaba 29m50s. Sin embargo, advirtió una pequeña diferencia entre el kilometraje de la competencia y el de su dispositivo, por lo que entendió que la posibilidad de establecer un nuevo récord personal comenzaba a alejarse.

"Opté por no llevar su cuerpo al límite y sostuve un ritmo constante hasta el final. La estrategia me permitió completar la prueba sin sufrir molestias musculares importantes y me quedan buenas sensaciones para los próximos compromisos, entre ellos defender el primer puesto obtenido en la competencia de Puma, que es mi sponsor oficial", resaltó Córsico.

Córsico también puso el foco en el nivel internacional que presenta actualmente la media maratón. Los ritmos de los atletas africanos que dominaron la competencia marcaron una diferencia considerable respecto de sus registros, en torno a los 2m59s por kilómetro.

"Las diferencias físicas y biomecánicas que existen con los corredores de elite mundial son increíbles, ellos viven por y para el atletsimo, pero a la vez el ganador tiene más altura, pesa menos que yo y tiene un tranco que hace la diferencia", reveló

Para Córsico, la Media Maratón de Buenos Aires tiene condiciones para convertirse en una de las grandes carreras rápidas del calendario internacional, a la altura de circuitos como Valencia, si mantiene la capacidad de atraer atletas de primer nivel y continúa ofreciendo buenas condiciones organizativas.

"Detrás de una competencia de 21 kilómetros existe una rutina que exige mucho más que las horas de entrenamiento. Hay un trabajo preventivo que realizo junto a mi kinesióloga, Lucía Foricher, con dos sesiones semanales de movilidad articular y terapia manual. Ese acompañamiento es indispensable para soportar volúmenes de entre 150 y 160 kilómetros semanales", aseguró.

"¿Un día de trabajo? Arranco alrededor de las 8.30 con un desayuno que incluye tostadas de masa madre, huevo, queso, frutas y té o mate. Los lunes, miércoles y viernes realizo fondos de entre 14 y 16 kilómetros, generalmente en el sector de la Carrindanga. Después del almuerzo y llega un momento fundamental, la siesta. Entre las 14.15 y las 15.30, el descanso forma parte obligatoria de smi preparación antes de afrontar el segundo turno, que suele ser de entre 8 y 10 kilómetros", resaltó.

"Los martes y jueves, además, combino mi entrenamiento con el dictado de clases en mi grupo Focus. La vida de un atleta de alto rendimiento implica, también, una serie de decisiones cotidianas, como priorizar el descanso nocturno, cuidar la alimentación y resignar buena parte de las salidas sociales y el consumo de alcohol. Una disciplina que a esta altura de mi vida resulta inseparable del objetivo competitivo", subrayó.

Sin demasiado tiempo para detenerse, el bahiense ya tiene por delante nuevos desafíos. Su próximo compromiso será en Chile, donde participará de la carrera internacional de Bimbo.

Pero su mirada está puesta especialmente en los 10K de San Isidro, competencia organizada por Puma en la que buscará revalidar el primer puesto conseguido anteriormente.

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