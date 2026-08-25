Todos los partidos de las selecciones argentinas en los Juegos Suramericanos
Se confirmaron los calendarios del handball, el fútbol, el hockey, el polo acuático, el vóleibol, el rugby 7 y el sóftbol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
A menos de tres semanas del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se divulgaron los programas de partidos de los diferentes deportes de equipo.
Se trata del fútbol, handball, hockey sobre césped, polo acuático, rugby 7, sóftbol y vóleibol, cuyos encuentros irán en Rosario, Santa Fe capital y Paraná.
Salvo en el fútbol, que se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa del club Newell's Old Boys, solo con el plantel masculino, en los restantes nuestro país presentará ambos géneros.
A continuación, el detalle de cada disciplina, con los rivales, las sedes y los horarios confirmados por el Comité Olímpico Argentino.
Handball
Las Selecciones jugarán en Santa Fe, en el estadio Invencible Santa Fe, con cinco presentaciones para la primera fase:
Femenino
16/9 – 19:30 | Argentina vs. Colombia
17/9 – 19:30 | Argentina vs. Chile
18/9 – 19:30 | Argentina vs. Uruguay
19/9 – 19:30 | Argentina vs. Perú
20/9 – 19:30 | Argentina vs. Paraguay
Masculino
22/9 – 19:30 | Argentina vs. Paraguay
23/9 – 19:30 | Argentina vs. Brasil
24/9 – 19:30 | Argentina vs. Perú
25/9 – 19:30 | Argentina vs. Uruguay
26/9 – 19:30 | Argentina vs. Chile
Fútbol
El combinado nacional integra el Grupo B y disputará sus partidos en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa:
Masculino
17/9 – 10:00 | Argentina vs. Paraguay
19/9 – 14:00 | Argentina vs. Uruguay
21/9 – 14:00 | Argentina vs. Venezuela
Hockey
Las Leonas y Los Leones jugarán en Santa Fe, en el estadio de la Asociación Santafesina:
Femenino
14/9 – 10:00 | Argentina vs. Paraguay
15/9 – 14:00 | Argentina vs. Uruguay
18/9 – 12:00 | Argentina vs. Chile
20/9 – 14:00 | Argentina vs. Perú
Masculino
14/9 – 12:00 | Argentina vs. Perú
16/9 – 10:00 | Argentina vs. Brasil
18/9 – 14:00 | Argentina vs. Chile
20/9 – 12:00 | Argentina vs. Uruguay
Polo acuático
Los Seleccionados competirán en Rosario, en el Invencible Centro Acuático:
Femenino
21/9 – 12:00 | Argentina vs. Chile
22/9 – 09:00 | Argentina vs. Colombia
22/9 – 18:00 | Argentina vs. Perú
23/9 – 13:30 | Argentina vs. Uruguay
24/9 – 12:00 | Argentina vs. Brasil
Masculino
21/9 – 16:30 | Argentina vs. Brasil
22/9 – 16:30 | Argentina vs. Colombia
23/9 – 10:30 | Argentina vs. Chile
23/9 – 19:30 | Argentina vs. Perú
24/9 – 19:30 | Argentina vs. Uruguay
Rugby 7
Las Yaguaretés y Los Pumas 7's jugarán en el estadio que se enceuentra en el centro de Hipódromo de Rosario:
Femenino
18/9 – 15:50 | Argentina vs. Perú
18/9 – 18:32 | Argentina vs. Chile
19/9 – 15:50 | Argentina vs. Paraguay
19/9 – 18:32 | Argentina vs. Colombia
20/9 – 15:14 | Argentina vs. Uruguay
Masculino
18/9 – 15:50 | Argentina vs. Perú
18/9 – 18:32 | Argentina vs. Paraguay
19/9 – 14:44 | Argentina vs. Colombia
19/9 – 17:26 | Argentina vs. Chile
19/9 – 20:08 | Argentina vs. Uruguay
20/9 – 16:20 | Argentina vs. Brasil
Sóftbol
Las Selecciones nacionales competirán en Paraná, Entre Ríos, en el Estadio Mundialista:
Femenino
15/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia
15/9 – 20:30 | Argentina vs. Colombia
16/9 – 20:30 | Argentina vs. Brasil
17/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú
18/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela
Masculino
21/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia
21/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela
22/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú
23/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia
23/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela
24/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú
Vóleibol
Los equipos se presentarán en Rosario, en el estadio cubierto de Newell's Old Boys:
Femenino
15/9 – 14:00 | Argentina vs. Paraguay
16/9 – 14:00 | Argentina vs. Chile
17/9 – 14:00 | Argentina vs. Venezuela
19/9 – 18:00 | Argentina vs. Colombia
Masculino
21/9 – 14:00 | Argentina vs. Venezuela
22/9 – 14:00 | Argentina vs. Perú
Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).
Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)