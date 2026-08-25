Todos los partidos de las selecciones argentinas en los Juegos Suramericanos

El estadio cubierto de Newell's recibirá al vóleibol. Foto: MR

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

A menos de tres semanas del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se divulgaron los programas de partidos de los diferentes deportes de equipo.

Se trata del fútbol, handball, hockey sobre césped, polo acuático, rugby 7, sóftbol y vóleibol, cuyos encuentros irán en Rosario, Santa Fe capital y Paraná.

Salvo en el fútbol, que se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa del club Newell's Old Boys, solo con el plantel masculino, en los restantes nuestro país presentará ambos géneros.

A continuación, el detalle de cada disciplina, con los rivales, las sedes y los horarios confirmados por el Comité Olímpico Argentino.

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Handball

Las Selecciones jugarán en Santa Fe, en el estadio Invencible Santa Fe, con cinco presentaciones para la primera fase:

Femenino

16/9 – 19:30 | Argentina vs. Colombia

17/9 – 19:30 | Argentina vs. Chile

18/9 – 19:30 | Argentina vs. Uruguay

19/9 – 19:30 | Argentina vs. Perú

20/9 – 19:30 | Argentina vs. Paraguay

Masculino

22/9 – 19:30 | Argentina vs. Paraguay

23/9 – 19:30 | Argentina vs. Brasil

24/9 – 19:30 | Argentina vs. Perú

25/9 – 19:30 | Argentina vs. Uruguay

26/9 – 19:30 | Argentina vs. Chile

Fútbol

El combinado nacional integra el Grupo B y disputará sus partidos en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa:

Masculino

17/9 – 10:00 | Argentina vs. Paraguay

19/9 – 14:00 | Argentina vs. Uruguay

21/9 – 14:00 | Argentina vs. Venezuela

Hockey

Las Leonas y Los Leones jugarán en Santa Fe, en el estadio de la Asociación Santafesina:

Femenino

14/9 – 10:00 | Argentina vs. Paraguay

15/9 – 14:00 | Argentina vs. Uruguay

18/9 – 12:00 | Argentina vs. Chile

20/9 – 14:00 | Argentina vs. Perú

Masculino

14/9 – 12:00 | Argentina vs. Perú

16/9 – 10:00 | Argentina vs. Brasil

18/9 – 14:00 | Argentina vs. Chile

20/9 – 12:00 | Argentina vs. Uruguay

Polo acuático

Los Seleccionados competirán en Rosario, en el Invencible Centro Acuático:

Femenino

21/9 – 12:00 | Argentina vs. Chile

22/9 – 09:00 | Argentina vs. Colombia

22/9 – 18:00 | Argentina vs. Perú

23/9 – 13:30 | Argentina vs. Uruguay

24/9 – 12:00 | Argentina vs. Brasil

Masculino

21/9 – 16:30 | Argentina vs. Brasil

22/9 – 16:30 | Argentina vs. Colombia

23/9 – 10:30 | Argentina vs. Chile

23/9 – 19:30 | Argentina vs. Perú

24/9 – 19:30 | Argentina vs. Uruguay

Rugby 7

Las Yaguaretés y Los Pumas 7's jugarán en el estadio que se enceuentra en el centro de Hipódromo de Rosario:

Femenino

18/9 – 15:50 | Argentina vs. Perú

18/9 – 18:32 | Argentina vs. Chile

19/9 – 15:50 | Argentina vs. Paraguay

19/9 – 18:32 | Argentina vs. Colombia

20/9 – 15:14 | Argentina vs. Uruguay

Masculino

18/9 – 15:50 | Argentina vs. Perú

18/9 – 18:32 | Argentina vs. Paraguay

19/9 – 14:44 | Argentina vs. Colombia

19/9 – 17:26 | Argentina vs. Chile

19/9 – 20:08 | Argentina vs. Uruguay

20/9 – 16:20 | Argentina vs. Brasil

Sóftbol

Las Selecciones nacionales competirán en Paraná, Entre Ríos, en el Estadio Mundialista:

Femenino

15/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia

15/9 – 20:30 | Argentina vs. Colombia

16/9 – 20:30 | Argentina vs. Brasil

17/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú

18/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela

Masculino

21/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia

21/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela

22/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú

23/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia

23/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela

24/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú

Vóleibol

Los equipos se presentarán en Rosario, en el estadio cubierto de Newell's Old Boys:

Femenino

15/9 – 14:00 | Argentina vs. Paraguay

16/9 – 14:00 | Argentina vs. Chile

17/9 – 14:00 | Argentina vs. Venezuela

19/9 – 18:00 | Argentina vs. Colombia

Masculino

21/9 – 14:00 | Argentina vs. Venezuela

22/9 – 14:00 | Argentina vs. Perú

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)