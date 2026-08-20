Los campeones olímpicos Curuchet y Walter Pérez inauguraron el velódromo de Rafaela

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Uno de los recintos emblemáticos de los Juegos Suramericanos que se llevarán a cabo en nuestro país, entre el 12 y el 26 de septiembre, quedó inaugurado este miércoles en Rafaela.

Se trata del velódromo cubierto para el desarrollo del ciclismo pista, de 250 metros de longitud, la medida reglamentaria establecida por la Unión Ciclista Internacional (UCI). El mismo fue construido con madera de pino noruego cosechada en Finlandia y cuenta con tratamiento ignífugo y una protección especial de alta durabilidad.

La estructura incluye 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central de más de 2000 metros cuadrados y tribunas tubulares con capacidad para unas 400 personas. Los cerramientos frontales y laterales incorporan policarbonatos especiales para filtrar los rayos ultravioletas.

La inauguración estuvo a cargo de autoridades de la provincia de Santa Fe y de los campeones olímpicos Walter Pérez y Juan Curuchet.

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Pérez, convocado además para aportar su experiencia deportiva en el diseño de la pista, celebró la inauguración. “Tener un estadio de estas características era algo que no imaginábamos y hoy es una realidad. Esto nos acerca a otras potencias mundiales, que tienen 10 o 12 velódromos”, expresó.

Curuchet, a su vez, celebró la inauguración del velódromo. “Un espacio deportivo es un lugar donde uno puede educarse. Yo solo tengo la escuela primaria: empecé a correr en bicicleta a los 15 años y el deporte me educó”, relató.

El nuevo recinto se emplaza en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y forma parte de un complejo deportivo que incluye pistas para BMX Race, BMX Freestyle, skate park y skate street. El predio cuenta, además, con mejoras en los accesos, nuevas rotondas y obras de apertura y pavimentación de calles.

El Fuego Suramericano en el Velódromo

El Fuego Suramericano estuvo presente en el nuevo escenario: los protagonistas y embajadores hicieron un recorrido simbólico por el interior del Invencible Velódromo Rafaela.

La ciclista y embajadora de Santa Fe 2026, Natalia Vera, ingresó con la antorcha. De la ceremonia participaron también el bombero Edgardo Germán Gutscher; la enfermera Silvina Toledo; el veterano de Malvinas Carlos Tartaglia; Estela Orellana, madre de Ezequiel Mandril; y Lucas Peretti.

También estuvieron presentes el referente del ciclismo Norberto Capella; el representante del ciclismo rafaelino y embajador de los Juegos, Yoel Vargas; los citados campeones olímpicos en Beijing 2008, Walter Pérez y Juan Curuchet, y el velocista Tomás Mondino.