Los Gladiadores, listos: se confirmó el plantel del handball masculino para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Handball elevó la lista de convocados para afrontar el certamen masculino en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a celebrarse entre el 12 y el 26 de septiembre.

En la nómina, elaborada por el entrenador Rodolfo Jung, sobresale el nombre del experimentado lateral Pedro Martínez en medio de una base de jugadores jóvenes del ámbito doméstico.

La competencia de balonmano en los Odesur se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre en Santa Fe capital, en el flamante estadio Invencible Santa Fe, con capacidad para 3472 espectadores sentados.

A continuación, Los Gladiadores citados:

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Arqueros

Agustín Forlino (Sedalo)

Alan Perznianko (Argentinos Juniors)

Extremos

Nicolás Rodríguez (SAG Villa Ballester)

Pablo Mínguez (Pozuelo, España)

Jeremías Bus (Ferro)

Tobías Torossian (SAG Almirante Brown)

Laterales

Pedro Martínez (Libre)

Lionel Moyano (Sedalo)

Julián Souto Cueto (SAG Villa Ballester)

Joan Saco (Cisne, España)

Centrales

Bautista Torossian (SAG Almirante Brown)

Bautista Ceccardi (Brixen, Italia)

Pivotes

Tiago Jerónimo (A.A.G.F. Quilmes)

Santiago Laborde (San Fernando)

Además de Jung, el cuerpo técnico está compuesto por Cristian Campos (asistente), Sebastián Larlus (preparador físico) y Federico González (kinesiólogo).

Según se determinó, los dos primeros equipos mejor rankeados, tanto en la rama femenina como masculina, que no se encuentren clasificados, obtendrán el pasaporte para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En tanto, el tercer mejor rankeado que no se encuentre clasificado previamente tendrá derecho a participar en el repechaje para la mencionada competencia.

Argentina estará representada por sus dos selecciones ya que, además de Los Gladiadores, estará La Garra, el combinado femenino bajo la dirección de Mariano Muñoz.