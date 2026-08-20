La serie sobre Moria Casán llegó al top 10 global de Netflix y al primer puesto en Argentina

La serie sobre Moria Casán se ubicó en el primer puesto entre los contenidos más vistos de Netflix en Argentina y alcanzó el top 10 global semanal de producciones de habla no inglesa, a pocos días de su estreno.

La ficción, estrenada el viernes 14 de agosto, registró 1,6 millones de visualizaciones y quedó entre las diez series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial durante la última semana, según el ranking de la plataforma.

Además, la producción se posicionó como la historia favorita de la audiencia en Argentina y Uruguay.

La serie cuenta con ocho episodios y recorre distintas etapas de la vida y la carrera de Casán, interpretada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia Moria en su etapa actual.

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El rodaje se extendió durante 68 jornadas y contó con 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras. La producción utilizó 29 locaciones, de las cuales 19 fueron espacios reales y diez sets construidos especialmente.

Entre las escenas que requirieron mayor despliegue se encuentran las teatrales, que llegaron a reunir hasta 300 extras por jornada. Para recrear distintos momentos de la carrera de Casán también se reconstruyeron las puestas de los teatros Astral, Metropolitan y Gran Rivadavia.

El vestuario incluyó 108 cambios entre las distintas etapas representadas en la ficción: 49 para Sofía Gala, 32 para Siciliani, 20 para Roth, tres para Moria Casán y cuatro para la actriz que interpreta a Moria niña. Además, se confeccionaron especialmente 26 looks.

La caracterización demandó alrededor de dos horas por actriz en cada jornada de rodaje y se utilizaron 15 pelucas alquiladas y otras 12 originales de Moria Casán.

La banda sonora está integrada por 15 canciones licenciadas, entre ellas "I Will Survive", "Ti Amo", "A mi manera", "Rumba Samba Mambo", "Let's Get Loud", "Kill Your Sons" y "Me dicen la Pantera". También incluye el debut de "Momentismo absoluto", interpretada por Lula y Marilina Bertoldi.

La ficción está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment.

Tras el estreno, Moria Casán destacó la repercusión de la serie y sostuvo que el público no solo se acercó para felicitarla, sino también para contarle cómo la historia lo había atravesado emocionalmente. "Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso", afirmó. (NA)