Messi marcó su primer gol tras el fallecimiento de su papá, en el empate de Inter Miami

Inter Miami igualó 2-2 con Philadelphia Union en un partido marcado por haber sido aquel en el que el astro argentino Lionel Messi pudo volver a convertir tras el fallecimiento de su padre, por la vigésima fecha de la Major League Soccer.

En un encuentro disputado en el Subaru Park, para la visita marcaron el delantero Daniel Pinter y el “10” argentino, a los 21 y 25 minutos del primer tiempo, mientras que los goles del local fueron convertidos por el extremo Indiana Vassilev, a los 11 minutos de la primera parte, y el central Neil Pierre, a los 13 del complemento.

Este fue el tercer partido que disputa desde el deceso de su padre Jorge, quien falleció el 8 de agosto de este año, luego de una larga lucha contra una enfermedad, en su Rosario natal.

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Lio tuvo la oportunidad de levantar los dedos índices hacia el cielo y dedicarle un gol de esta forma por primera vez a su padre; tradicionalmente eran para su abuela, al convertir con un zurdazo al segundo palo.

Ambos equipos terminaron el partido con un hombre menos, por la expulsión de los mediocampistas Quinn Sullivan y Yannick Bright, a los 14 minutos de descuento de la segunda etapa.

El empate deja al conjunto de camiseta rosa en el segundo puesto de la conferencia este, con 39 puntos, mientras que Philadelphia es decimotercero en la misma zona, con 20 puntos.

En la próxima jornada, el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos recibirá a Toronto FC el próximo 22 de agosto desde las 20:30.