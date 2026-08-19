Copa País: el seleccionado de la Liga del Sur empató sin goles ante la Liga Sureña

El seleccionado mayor de la Liga del Sur igualó ante su par de la Liga Sureña, en el debut de la Copa País.

El partido de ida terminó empatado 0 a 0 en el estadio Carlos Florentino Yeger de General Campos y fue dirigido por Lautaro Díaz.

A los 93 minutos fue expulsado Santiago Llanos en el combinado de nuestro medio, por lo que se perderá la revancha, que se jugaría el próximo miércoles en cancha de San Francisco.

El capitán de la Liga del Sur fue Hernán Herrera, arquero de Huracán de Ingeniero White.

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El seleccionado de la Liga tuvo dos chances claras en la primera mitad, primero con Llanos, a quien Mauricio Aquino le contuvo su remate y con un tiro desviado de Franco Fraysse, tras una habilitación de Jonathan Font.

Mientras que Herrera le atajó un mano a mano a Jonathan Fensel, a los 22 minutos.

Ya en el complemento, Llanos casi abre el marcador con un tiro libre pero volvió a ganar Aquino y Fraysse definió desviado otra chance, a los 2 y 8 minutos.

También tuvieron sus oportunidades Enzo Paredes, Nahuel Colmenares y Federico Pinedo, pero no pudieron concretar por falta de puntería o buenas intervenciones de Aquino.

Además, a los 47, Herrera volvió a tener otra buena intervención para desviar al córner y evitar lo que hubiera sido un golazo Bruno Felipe Tourn para el dueño de casa.

El seleccionado dirigido por Nicolás Ballestero formó con: Hernán Herrera; Jonathan Ramírez, Santiago Giorgis, Agustín Calamante, Eric Lischeske; Giovanni Giamberardino, Enzo Paredes, Franco Fraysse, Santiago Llanos; Alexis Vega y Jonathan Font.

Luego ingresaron Federico Pinedo (57m. por Fraysse), Diego Ocampo (57m. por Font), Donato Angelini (67m. por Paredes) y Nahuel Colmeneras (67m. por Vega).

Mientras que los locales pararon con: Mauricio Aquino; Alexis Paglia, Juan Ignacio Cardonatto, Paulo Pantanetti, Isidro Pizzano; Tiago Riffa, Martín Benevent, Lautaro Berthon, Leonel Martens; Jonathan Fensel y Luciano Andrada.

Desde el banco llegaron Luca García Vargas (67m. por Martens), Bruno Felipe Tourn (84m. por Andrada) y Tomás Meringer (84m. por Berthon).