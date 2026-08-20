Marcelo Richotti y Fabián Sahdi compartieron un título que se hizo esperar

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con la presencia del entrenador Marcelo Richotti y el base Fabián Sahdi, anoche Guillermo Brown (Puerto Madryn) superó como visitante a Huracán (Trelew), 85 a 69, consagrándose campeón del polémico Torneo Apertura 2026 Eddie Roberson, organizado la ABECh (Asociación de Básquet del Este del Chubut).

El primer partido lo ganó Huracán 97-85 en Puerto Madryn, respondió Brown, 92-91, y luego el albiazul volvió a festejar en Trelew, por 78 71.

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Anoche, el experimentado Fabián Sahdi terminó con 20 puntos, siendo el referente del equipo.

Fabián Sahdi junto con Marcelo Richotti y su nieto.

La serie pudo disputarse después de más de un mes de incertidumbre, hasta determinar los equipos que la protagonizarían.

El punto inicial de la polémica fue la definición del primer puesto de la fase regular entre Brown y Huracán, que finalmente el fallo le dio la derecha al equipo de Madryn.

En el Globo jugaba Franco Pennacchiotti, quien se desvinculó, sumándose a Centro Español de Plottier.

Justamente detrás hubo un reclamo de Deportivo Madryn por considerar una mala inclusión de Pennacchiotti en la semifinal ante Huracán, por lo tanto la final programada resultó Brown-Deportivo Madryn.

No de acuerdo con esto, Huracán apeló ante la Confederación Argentina, la cual falló a favor del Globo.

Con todo este contexto, finalmente se disputó la serie decisiva, aunque con planteles que sufrieron bajas (por ejemplo, el cerrense Bautista Ott dejó Brown y fue a Luis Luciano).

En definitiva, Borwn primero defendió en los escritorios lo que consideraba justo y después en la cancha demostró ser el mejor de una definición -desprolija por cierto-, la cual quedará en el recuerdo de todos.

La síntesis:

Huracán (69): Santiago Funes (10), Alejo Cecchi (21), Martín Nápoli (7), Francisco Torres (15), Agustín Gutiérrez (10), fi; Luciano Álvarez (6) y Santino Salaberry. DT: Esteban Di Fiore.

Guillermo Brown (85): Fabián Sahdi (20), Augusto Rossi (7), Matías Ciuffo (19), Lautaro García (19), Joaquín Otier (14), fi; Lucas Manitta (2), Mariano González (2), Francisco Espedale, Francisco Oriolo, Thomas Mingrone (2) y Gael Santos. DT: Marcelo Richotti.

Cuartos: 25-22, 37-41 y 55-61.

Árbitros: José Luis Lugli, Alejandro Acevedo y Lucas Heredia.

Cancha: "Don Atilio Viglione" (Huracán).

El video del partido: