El año que Sergio Denis vivió en Bahía Blanca

Sergio Denis a la izquierda, con pantalón corto, junto a sus compañeros de la banda del Regimiento 181.

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Noviembre de 1969, en el estudio porteño del sello discográfico Columbia nace una estrella. Héctor Hoffman, el pibe que llegaba desde Coronel Suarez a probar suerte, graba Te llamo para despedirme. Éxito total, venden 250 mil discos. Con el estreno de su nombre artístico, Sergio Denis iniciaba el camino a la fama.

Poco tiempo después, a comienzos de 1970, es convocado a cumplir el año de servicio militar obligatorio en el Regimiento 181 de Bahía Blanca.

Hoffman comienza a ser muy conocido afuera y adentro del cuartel. Lo reconocen las autoridades y los centenares de conscriptos con los que comparte el año de instrucción militar. Estaba cantado: al soldado Héctor Hoffman lo destinan a la banda del regimiento.

En los desfiles con paso marcial, Sergio Denis redoblaba el parche del tambor, con el mismo fervor del ejecutante que se inmortalizó en la batalla de Tacuarí.

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Estamos comenzando a producir el documental sobre Sergio Denis, recogiendo testimonios y anécdotas de conscriptos que convivieron el año en el regimiento con el joven suarense que trascendía a nivel nacional. Todos coinciden que era un muchacho humilde, ni engreído ni mareado por el éxito. Un soldado más que después de la cena solía animar la sobremesa en el comedor cantando Te llamo para despedirme o Fui un soñador, el otro lado del disco doble que se agotaba en las disquerías.

Por entonces la más importante de Bahía Blanca era A y V Petrosino. Estaba en la Galería Plaza y patrocinaba el mítico ciclo radial Voces y melodías de América. Uno de los dueños, Vicente, era el esposo de Naty Petrosino, que tenía un lazo de sangre con Sergio Denis: los dos eran descendientes de Alemanes del Volga.

Los jefes de la unidad hicieron algunas concesiones con el conscripto famoso. Le permitían el cabello más largo que el resto y salidas de franco a mitad de semana, para que pudiera movilizarse a presentaciones y programas de TV en la Capital. Por entonces Sergio era asiduo visitante al musical CASINO, conducido por Andrés Percivale y Juan Carlos Mareco, uno de los más vistos en la TV de entonces. Es más, las autoridades del cuartel accedieron que se instalara un parlante en la gran plaza central del regimiento y al atardecer Sergio Denis entretenía a sus compañeros conscriptos con música y palabras.

No todas fueron rosas. Una tarde que regresaban de actividades en el campo, un cabo rencoroso detuvo al grupo donde estaba Sergio, pidió un banquito, lo sentó y no tuvo mejor idea que raparlo. Aún hoy los testigos recuerdan el mal momento y no se olvidan de ese militar mal llevado.

De aquel año que Sergio estuvo en Bahía, sus compañeros también recuerdan que era un muy buen jugador de fútbol. Aún hoy mantienen contactos y páginas donde recrean momentos. En todas Héctor Hoffman está siempre presente.

Los vueltas de la vida: el comienzo de su carrera fue con Te llamo para despedirme que se popularizó durante el año de la conscripción en Bahía. Y su final trágico se produjo en el escenario de un teatro de Córdoba, en el momento que interpretaba el mismo tema y cayó al foso al tratar de acercarse al público que lo aclamaba.

El documental en plena producción planeamos estrenar a comienzos del próximo año.

El anticipo de esta crónica es al mismo tiempo una invitación para que los que convivieron con Sergio la conscripción aporten sus vivencias. Invitación extensiva a Coronel Suarez y toda la región.

Estamos entusiasmados en la realización del documental.

Nuestro mail de contacto es epcosas@gmail.com.