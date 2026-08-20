¡Vuelve la LBB Oro! La segunda parte empieza con novedades en todos los planteles

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

A un mes de la disputa del último partido, retorna esta noche, a las 21, la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Los encuentros de hoy serán, Estrella-Pacífico, Liniers-Napostá, Pueyrredón-L.N. Alem, Estudiantes-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Barrio Hospital y Olimpo-Independiente.

En la fecha inaugural, cuando se enfrentaron estos mismos rivales, las diferencias fueron de apenas 5, 4, 3 (incluido un suplementario) y un punto (en tres juegos).

El primer tramo lo ganó Napostá, venciendo en la serie final a Bahiense del Norte.

Esto le permitió al equipo de la Avenida asegurarse una final extra (al mejor de tres) en caso de no repetir en esta parte.

Arrastre

Los 12 participantes arrastrarán el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer tramo, tabla en la que (ver aparte) hay tres puntos y medio entre los punteros, Estrella y Napostá, respecto de Independiente, que cierra las posiciones.

Los seis

Disputadas las 11 programaciones, los seis primeros clasificarán directo a cuartos de final.

En tanto, del 7º al 10º jugarán-play in.

El ganador de 7º y 8º accederá a cuartos y el perdedor enfrentará al ganador de 9º y 10º, para determinar el último pasaje a cuartos.

Permanencia

Mientras que, quien terminen 11º y 12º se medirán por la permanencia, al mejor de cinco.

El perdedor descenderá y el ganador disputará una promoción (al mejor de cinco) con el subcampeón de la LBB Plata.

Sin jugar

Un dato a tener en cuenta es el prolongado tiempo que llevan los equipos sin jugar oficialmente, por lo tanto tendrán que volver a entrar en ritmo.

Este es el detalle del tiempo que transcurrió para cada equipo desde su último partido oficial:

Equipo Días

Napostá 31

Bahiense 31

L.N. Alem 49

Pueyrredón 52

Estrella 59

Estudiantes 59

Liniers 59

Villa Mitre 63

Pacífico 70

Barrio Hospital 73

Olimpo 77

Independiente 77

Estrella-Pacífico

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Ariel Di Marco.⁩

Antecedente: Pacífico 77, Estrella 76.

Novedades

En Estrella, que sumó para la rotación a Julián Horvath (recuperado de la intervención de rodilla), hoy no habrá bajas.

Walter Romerniszynn (DT de Estrella).

Pacífico, por su parte, ya tiene disponible a Tomás Sagarzazu, quien estuvo en la 2025 y había emigrado a Deportivo Roca.

Mauro Richotti (DT de Pacífico).

En tanto, ayer se confirmó la baja de Máximo Genitti, quien va a jugar el Prefederal por Sportmen Unidos (Rosario).

Liniers-Napostá

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.

Antecedente: en fase regular, Napostá 80, Liniers 76. En cuartos: Napostá 80, Liniers 92; Liniers 83, Napostá 89 y Napostá 72, Liniers 65.

Novedades

Liniers no tiene a Genaro Groppa, quien se encuentra desde ayer probando en Peñarol (Mar del Plata). Su continuidad y hasta cuándo permanecerá en la ciudad se conocerá una vez que regrese.

Mauricio Vago (DT de Liniers).

El albinegro tampoco cuenta para hoy con Nicolás Quiroga (desgarro del sóleo).

Fabricio Piccinini (DT de Napostá).

Por Napostá, solamente se presenta la ausencia de Germán Andrés, a quien ayer operaron de la rotura parcial del menisco externo de la rodilla derecha.

Pueyrredón-L.N. Alem

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.⁩

Antecedente: L.N. Alem 72, Pueyrredón 71.

Novedades

En Pueyrredón arrastra un golpe en un hombro Fernando Alfonso.

Ariel Ugolini (DT de Pueyrredón).

En L.N. Alem, por lo tanto, no puede debutar el venezolano Luis Herrera, a raíz de una una infección en una muela.

Se suman a la lista de ausencias Santiago D'Annunzio (fractura de costilla), Nahuel Amaya (recuperándose de un microdesgarro) y los que ya no venían jugando: Patricio Zapata y Mirko Cenzual.

Hernán Jasen (DT de L.N. Alem).

El que está listo es Franco Ruesga, quien retorna al torneo local tras jugar en España. Su última participación fue en 9 de Julio, durante parte de la temporada 2025.

Estudiantes-Villa Mitre

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.⁩

Antecedente: Villa Mitre 75, Estudiantes 76.

Novedades

En Estudiantes debutará Santiago Candia, quien permanecerá hasta que emigre a Independiente de Santiago del Estero, que jugará la Liga Argentina.

Facundo Sastre (DT de Estudiantes).

El albo, para hoy no tendrá a Jorge García -una fecha de suspensión-, Jerónimo Mitoire (de viaje) y Lucas Delgado, quien arrastra una lesión muscular.

El tricolor, por su parte, tendrá a sus flamantes incorporaciones: Javier Bollo (tras su paso por Estudiantes de Tucumán), Emilio Boyé (U21), que estuvo casi tres temporadas en San Isidro (San Francisco, Córdoba) y Álvaro Berruato (U21), 2m06, proveniente de El Talar.

Emiliano Menéndez (DT de Villa Mitre).

Contrariamente, no podrá jugar hoy Ignacio Alem, que debe cumplir dos fechas de suspensión.

Bahiense-Barrio Hospital

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.⁩

Antecedente: Barrio Hospital 84, Bahiense 87 (70-70).

Novedades

En Bahiense se suma Emiliano Andino, recuperado de la lesión, y ya no están Matías Zanotto (volvió a la Universidad de Augusta, Estados Unidos) y Tomás Bonivardo, que se fue al Sur por motivos laborales.

Alejandro Navallo (DT de Bahiense).

En Barrio, se lesionó Tomás Busetti en la práctica del martes y no se recupera para hoy.

Claudio Queti (DT de Barrio Hospital).

Olimpo-Independiente

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Leonardo Bressan.⁩

Antecedente: Independiente 72, Olimpo 67.

Novedades

Olimpo mostrará a sus flamante refuerzos: el brasileño Alex Manica (viene de jugar en Chile) y Alejandro Cortés, de último paso por Jorge Newbery (Patagones), este último, siempre que se encuentre habilitado.

Ezequiel Zani (DT de Olimpo).

En tanto, Martino Hait (quien próximamente se irá para jugar en All Boys de La Pampa), está en duda (tobillo) y Francisco Michelli se desvinculó: jugará en Sportivo Peñarol del Tala.

Javier Musumeci (DT de Independiente).

Por el lado de Independiente, está recuperado Matías Ponzoni, aunque hoy no juegan Luciano Figueroa ni Martín Schmir, ambos lesionados.

Posiciones

Así se ordenan para el segundo tramo, arrastrando el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Estrella (9PG-2PP) 10 puntos

2º) Napostá (9-2), 10

3º) Bahiense (7-4), 9

4º) Pueyrredón (6-5), 8,5

5º) Estudiantes (6-5), 8,5

6º) Villa Mitre (6-5), 8,5

7º) Pacífico (5-6), 8

8º) Liniers (5-6), 8

9º) Olimpo (4-7), 7,5

10º) L.N. Alem (4-7), 7,5

11º) Barrio Hospital (3-8), 7

12º) Independiente (2-9), 6,5