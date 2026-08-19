Sin clases: el Suteba bahiense anunció una movilización para este jueves y un paro para la semana próxima

La filial bahiense del Suteba confirmó que el próximo miércoles se sumará al paro de 24 horas lanzado por el gremio docente a nivel provincial, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones en cada institución.

El paro, organizado por el sector Multicolor del gremio, se realizará para reclamar por "un salario igual a la canasta familiar", el "pleno funcionamiento del IOMA", la "reapertura de paritarias" salariales, la "devolución de los descuentos" por adhesiones a medidas gremiales y "en defensa" del Instituto de Previsión Social (IPS).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, la lista Celeste del sindicato, anunció que este jueves por la tarde realizará una movilización de protesta por el centro de la ciudad en contra las políticas del Gobierno nacional.

La convocatoria está anunciada para las 15 en la esquina de Estomba y Sarmiento para denunciar "el endeudamiento de los trabajadores", reclamar "la devolución del FONID", y manifestarse en "contra de la Ley de libertad educativa y la reforma previsional".

Los organizadores confirmaron que entregarán constancia gremial a los afiliados presentes.

De esta manera el calendario escolar acumulará 22 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas- impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba Bahía Blanca interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); y dos en lo que va de agosto (4 y 6).

A esas jornadas se suman las 48 horas de huelga llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio) y el paro nacional de la CTERA (3 de agosto).