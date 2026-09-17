El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 18 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y ventoso, con ráfagas regulares del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde habrá tiempo cálido y algo ventoso, con ráfagas regulares desde el sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 17 grados.