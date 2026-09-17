El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 18 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 18 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y ventoso, con ráfagas regulares del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde habrá tiempo cálido y algo ventoso, con ráfagas regulares desde el sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 17 grados.