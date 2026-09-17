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Bajó la desocupación en Bahía Blanca, pero está por encima de la media nacional

Unos 16 mil bahienses se encuentran sin trabajo, según el INDEC.

Foto: Archivo La Nueva.

La desocupación en Bahía Blanca cayó en el segundo trimestre de este año, pasando de 10,1% a 9,7%. De acuerdo a estos guarismos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en la tarde del jueves, en la actualidad unos 16 mil bahienses se encuentran sin trabajo.

De esta manera, la desocupación en nuestra ciudad se mantiene por encima del porcentaje nacional. Según se informó, esta alcanza al 7,9%, afectando a unas 1,7 millones de personas.

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El informe señala que en el conglomerado Bahía Blanca-General Cerri se encuentra empleado el 45,3% de la población, unas 149 mil personas. De estas, unas 23 mil (18%) están buscando otro trabajo.

Por su parte, la subocupación -NdR: cuando una persona que tiene un empleo trabaja menos de una jornada completa de forma involuntaria y desea trabajar más horas- alcanza a 21 mil bahienses (12,9%), mientras que la subocupación demandante es del 9,9% y la no demandante, del 2,9%.

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