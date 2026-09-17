Sin clases: por la visita de Milei a Bahía, el Suteba anunció una jornada de protesta con movilización

La filial bahiense del gremio Suteba confirmó que este viernes realizará una jornada de protesta en rechazo a la visita del presidente Javier Milei, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones en cada institución.

"Ante la visita de Milei a nuestra ciudad tenemos mucho para decir. Jornada de protesta", señaló el sindicato, que realizará una concentración y movilización a partir de las 15.30 en el sector de avenida Colón y Chiclana de la Plaza Rivadavia.

La protesta, organizada por el sector Multicolor del gremio, se realizará para exigir "más presupuesto para la educación pública", la "apertura de la paritaria nacional", la actualización de "salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar", el "rechazo al proyecto de Libertad educativa", la "restitución de todos los fondos que Nación adeuda a la Provincia, incluido el FONID", entre otros reclamos.

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Un poco más temprano, la Lista Celeste del sindicato llevará adelante su propia movilización de repudio, a partir de las 10, también en Plaza Rivadavia, bajo la consigna "Milei no sos bienvenido en Bahía Blanca".

En ambos casos los organizadores anunciaron que entregarán constancias gremiales por la jornada.

De esta manera el calendario escolar acumulará 23 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas- impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba Bahía Blanca interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); y cuatro en agosto (4, 6, 25 y 26).

A esas jornadas se suman las 48 horas de huelga llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio) y el paro nacional de la CTERA (3 de agosto).