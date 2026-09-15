Qué hará Milei en Bahía: visita al Puerto, convocatoria popular y campaña electoral

De a poco se van conociendo los pormenores de la visita a Bahía Blanca que el presidente Javier Milei llevará a cabo este viernes.

Según fuentes bien informadas, el mandatario nacional realizaría en horas de la mañana una visita a algunas empresas del Puerto bahiense, y luego se desarrollaría una convocatoria en un hotel céntrico. De hecho, esto último fue confirmado por el concejal libertario Felipe Ferrández a través de sus redes sociales.

En principio, todo era secreto, con banners y flyers que circulaban por internet y proponían estar "atento" para recibir a Milei "como se merece" y saber en qué lugar y horario se podrá hacerlo. Finalmente, se confirmó que será a partir de las 16.30, en el Land Plaza. Allí se espera la mayor concentración de simpatizantes y votantes de La Libertad Avanza.

La presencia del Presidente en nuestra ciudad fue definida como "el comienzo de la campaña 2027". El libertario volverá a Bahía Blanca junto a su jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien podría convertirse en el candidato oficial a la gobernación bonaerense en las elecciones del año que viene. En principio, a ellos se sumarán otros nombres de peso de su gobierno, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador de Karina Milei en el distrito.

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En horas de la mañana del viernes, está previsto que el Presidente visite la empresa Mega, recientemente adherida al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que anunció una inversión de 365 millones de dólares para ampliar su planta de procesamiento de líquidos de gas natural. También podría visitar otras firmas del Puerto bahiense.

Visitas

Esta será la tercera visita de Milei como presidente a Bahía Blanca: el mandatario llegó por primera vez a la ciudad el domingo 17 de diciembre de 2023, un día después del feroz temporal que causó la muerte de 13 personas y graves destrozos en la ciudad.

Milei, que había asumido apenas una semana atrás, viajó acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, y los entonces ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Aquella tarde se reunió en la sede comunal de Alsina 65 con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles para coordinar la asistencia y evaluar los daños dejados por el temporal en toda la ciudad.

“Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, dijo durante su breve estadía.

El segundo paso fue el miércoles 12 de marzo de 2025, cuando viajó para supervisar los operativos de asistencia luego de la dramática inundación del viernes 7, que dejó 18 víctimas fatales, centenares de heridos, miles de evacuados y un grado de destrucción de casas, comercios e infraestructura pocas veces visto.

En aquella oportunidad, estuvo cerca de cuatro horas en compañía de su hermana Karina, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La comitiva oficial recorrió la zona del canal Maldonado, la Planta Potabilizadora Patagonia y el hospital de campaña montado en el Bahía Blanca Plaza Shopping. (La Nueva., con información de TN)