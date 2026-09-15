El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 16 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco, con heladas en la periferia, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado y ventoso, con ráfagas moderadas en aumento del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se prevé fresca y ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.