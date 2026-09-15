El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 16 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco, con heladas en la periferia, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará templado y ventoso, con ráfagas moderadas en aumento del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fresca y ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.