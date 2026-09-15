Capturado por robar un fernet y dos salamines: tenía tobillera electrónica

Un hombre que tenía una tobillera electrónica fue capturado este martes por intentar robar en un supermercado mayorista.

El hecho ocurrió minutos antes de las 15.00, en un comercio ubicado en cercanías de la rotonda de la ruta nacional 3 y la avenida Colón.

En ese lugar fue aprehendido Hugo Zárate, de 20 años, quien previamente había escondido entre sus prendas dos salamines, un perfume de hombre, un fernet de primera marca y un trozo de queso port salut.

Esta mercadería sumaba $44.594,90.

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Cuando cruzó la línea de caja sin abonar, fue interceptado por uno de los responsables de la firma.

En ese momento se pudo corroborar que Zárate poseía un dispositivo electrónico de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense colocado en su tobillo desde hacía menos de una semana.