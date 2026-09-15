ABSA realiza tareas en el barrio 12 de Octubre

Aguas Bonaerenses informa que se están realizando trabajos sobre la cañería de agua ubicada en D'Orbigny al 3600, que pueden afectar el normal funcionamiento del servicio en el barrio 12 de Octubre, en Bahía Blanca.

Mientras duren los trabajos, las personas usuarias podrán registrar baja presión y/o falta de agua.

Se solicita realizar un uso responsable del recurso y reservar las reservas domiciliarias para las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.