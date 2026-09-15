Personal instaló en Bahía un aula digital y apuesta a fortalecer la educación tecnológica

La tecnología como herramienta de inclusión, la capacitación docente y la articulación entre el sector público y el privado confluyeron hoy en Colón 48, donde quedó inaugurado Nuestro Lugar Digital, un aula equipada íntegramente por Personal para el desarrollo de actividades de formación y aprendizaje.

Bahía Blanca se convirtió así en la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires en contar con un espacio de estas características, después de la experiencia de San Miguel, y pasó a integrar una red de aulas que la compañía ya puso en funcionamiento en distintas ciudades del país.

Más que la apertura de una nueva sala, la iniciativa representa la incorporación de infraestructura tecnológica que queda instalada y disponible para la comunidad, con 21 equipos informáticos completos, conectividad de Personal, un Smart TV con acceso a Flow y mobiliario.

El espacio, además, contará con conectividad gratuita y actualizaciones de software y equipos por parte de Telecom.

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“Este es un pequeño aporte de la compañía para facilitar y generar herramientas de educación tanto para docentes como para alumnos”, señaló a “La Nueva” Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, quien participó de la inauguración junto con Ramón Arellano, gerente de Relaciones Institucionales de Provincia de Buenos Aires y Sur de Personal.

La elección de Bahía Blanca no fue casual. Para la compañía, la ciudad se convirtió en una de las comunidades con mayor vinculación con el programa Nuestro Lugar, que comenzó en 2015 y que desde hace más de una década busca promover un uso positivo, crítico, creativo y responsable de la tecnología.

“Quiero agradecer al intendente, Federico Susbielles, y a todo su equipo, que ha trabajado tan duramente para poder llegar a este buen puerto e inaugurar hoy estas 21 posiciones de trabajo de última tecnología, conectadas con banda ancha de alta velocidad de Personal”, destacó López Matheu.

Y remarcó especialmente el vínculo que se fue construyendo con la ciudad.

“A lo largo de estos años, Bahía Blanca ha sido un aliado de Personal, acompañando distintas iniciativas destinadas a la formación en tecnología para docentes, jóvenes, niñas y niños”, sostuvo.

Inversión que queda en la ciudad

La importancia del nuevo espacio está vinculada no sólo con las capacitaciones que allí se desarrollarán (ya hoy se está desarrollando la primera en el espacio inaugurado), sino también con la capacidad instalada que queda a disposición de Bahía Blanca.

“Comenzamos con una capacitación docente sobre inteligencia artificial y pedagogía en el aula, que despertó un fuerte interés: más de 80 docentes se inscribieron para participar del primer taller”, informó López Matheu.

“Venimos trabajando con Bahía Blanca desde el año 2019 en Nuestro Lugar, que hoy es Nuestro Lugar Digital, con una evolución de los programas de inclusión digital y de educación digital que Personal tiene para docentes y alumnos de todo el país”, explicó.

El ejecutivo destacó que la experiencia bahiense forma parte de un proceso más amplio de expansión.

“Tenemos aulas ya inauguradas en Salta, Tucumán, Córdoba, Misiones, Entre Ríos y San Miguel, hace poquitos días. Y esta es la segunda aula que inauguramos en esta provincia”, indicó.

La apuesta tiene una dimensión que excede la incorporación de computadoras o conectividad. Se trata de acercar herramientas que permitan reducir las brechas de acceso y, al mismo tiempo, preparar a docentes y estudiantes para un escenario educativo cada vez más atravesado por la tecnología.

“Personal tiene un compromiso muy grande con la educación. Llevamos ya más de 10 años con este programa y con otros que intentan facilitar la inclusión social y la inclusión digital a través de la tecnología”, afirmó López Matheu.

“Primero con cursos presenciales y online y, además, dotando, en un trabajo mancomunado con el sector público y privado, de infraestructura educativa para dejarla en condiciones aptas para aprovechar lo mejor de la tecnología, que es algo que es cada vez más necesario para todos”, añadió.

En esa mirada aparece uno de los principales valores de la iniciativa: la tecnología no queda solamente como un servicio disponible, sino como una herramienta para ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento.

“Es un espacio igualador e inclusivo y a nosotros nos enorgullece y nos pone muy contentos poder hacerlo. No caben dudas de que el mundo digital expande las fronteras de la educación”, resumió.

La articulación público-privada

El intendente Federico Susbielles valoró especialmente que la empresa haya elegido a Bahía Blanca para incorporar este espacio y puso el acento en la necesidad de que el Estado y el sector privado trabajen en conjunto.

“En primer lugar, agradecerle a Personal por haber elegido Bahía Blanca y por este tránsito que vienen haciendo en estos años de apostar por la formación para el uso responsable de la tecnología”, expresó.

Para Susbielles, la inversión tecnológica adquiere especial relevancia en una ciudad que cuenta con un fuerte entramado educativo, científico y tecnológico.

“Como bien ha dicho Pedro, la tecnología no solamente iguala, sino que genera oportunidades, al igual que la educación”, sostuvo.

El jefe comunal también recordó que el proyecto había comenzado a desarrollarse antes de la inundación que afectó a Bahía Blanca en marzo de 2025 y que ese fenómeno obligó a recomenzar buena parte del trabajo.

“Hace tiempo estábamos con este proyecto con Personal. La inundación nos hizo arrancar prácticamente de nuevo, porque afectó este espacio, que ya estaba avanzado para poder inaugurarse”, explicó.

Finalmente, vinculó la iniciativa con una estrategia más amplia de inversión educativa y de generación de oportunidades.

“Bahía tiene capital humano como muy pocas ciudades. Y en esa educación, ciencia y tecnología está buena parte del futuro de Bahía Blanca”, afirmó.

“Me parece que el camino se hace trabajando con el sector público en la coordinación, pero con el sector privado acompañando, trabajando, invirtiendo”, agregó.

En ese sentido, consideró que el nuevo espacio “va en esa línea” y agradeció a Personal “por pensar en Bahía Blanca y por este programa”.

“Vamos a trabajar mucho en esta línea”, anticipó.

Una década de formación digital

Nuestro Lugar nació en 2015 con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa frente a los desafíos y oportunidades de la vida digital. Desde entonces, Personal realizó más de 850 talleres en 80 localidades del país y capacitó a alrededor de 67.000 personas.

Las propuestas abarcan ciudadanía digital y convivencia en entornos digitales, uso consciente, ético y responsable de la tecnología, creatividad y producción de contenidos, inteligencia artificial para la inclusión y bienestar digital.

Los talleres son diseñados junto con la Asociación Civil Chicos.net, especializada en ciudadanía digital y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

El programa también recibió reconocimiento institucional: en 2017 fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación.

En Bahía Blanca, la inauguración del aula digital abre ahora una nueva etapa. A los talleres y propuestas de capacitación que ya se desarrollaban se suma un espacio físico equipado específicamente para ese propósito.

“Este municipio invierte en la educación”, remarcó Susbielles.

“El 100% del Fondo Educativo va a infraestructura, porque estamos convencidos de que la tecnología da las condiciones necesarias, pero para ello hay que garantizar el acceso a la infraestructura, a la formación docente y a la excelencia educativa”, agregó.

Y definió el objetivo final de esa inversión: “Se trata de dar herramientas a las nuevas generaciones para que nadie le ponga un techo a ese desarrollo y a esa elección de futuro”.

Así, las 21 computadoras y la conectividad que desde ahora forman parte del paisaje cotidiano de Colón 48 representan algo más que equipamiento. Son una inversión privada que queda como infraestructura educativa para la ciudad, destinada a formar a quienes deberán enseñar y aprender en un mundo donde las herramientas digitales dejaron de ser complementarias para convertirse en parte central de la educación.