Bahía Blanca suma un nuevo espacio para la formación y la inclusión digital

Hoy, a las 10 y en Colón 48, se realizará la inauguración "Nuestro Lugar Digital", un nuevo espacio tecnológico para la comunidad de Bahía Blanca desarrollado con la colaboración e impulso de Personal.

Estará presente el intendente Federico Susbielles; Pedro Lopez Matheu (director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal) y autoridades municipales.

El programa de sustentabilidad “Nuestro Lugar” cumple un nuevo aniversario y Personal lo celebra sumando iniciativas que aportan a la formación digital de docentes, niños, niñas y adolescentes.

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“A lo largo de estos años, Bahía Blanca ha sido un aliado de Personal, acompañando distintas iniciativas destinadas a la formación en tecnología para docentes, jóvenes, niñas y niños”, señalaron desde la empresa de telecomunicaciones.

Y añadieron: “En el marco de este aniversario, estaremos inaugurando junto al municipio un espacio equipado con conectividad y tecnología, que quedará como capacidad instalada para la comunidad local. El objetivo es que pueda utilizarse para capacitaciones, actividades de formación y otras iniciativas de desarrollo”.

¿Qué es Nuestro Lugar?

Es un espacio donde la tecnología se transforma en una herramienta para aprender, crear y compartir.

A través de distintas experiencias educativas, se abordan temas clave del entorno digital para promover una relación más saludable con la tecnología:

--Ciudadanía digital y convivencia en entornos digitales.

--Uso consciente, ético y responsable.

--Creatividad y producción de contenidos.

--IA para la inclusión.

--Bienestar digital.

“La tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana: nos conecta, nos simplifica y nos abre nuevas posibilidades, pero también nos plantea desafíos”, explicaron desde Personal.

“Por eso, acercamos contenidos y recursos pensados para acompañar ese vínculo: materiales educativos, videos, herramientas y propuestas que invitan a reflexionar sobre cómo usamos la tecnología en el día a día”, agregaron.

Precisamente, el programa tiene como objetivo principal promover el uso responsable, positivo y pedagógico de la tecnología, impulsando la inclusión digital y la ciudadanía responsable.