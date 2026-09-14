Municipios bonaerenses adhirieron al programa Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, encabezaron este lunes una reunión con intendentes e intendentas que firmaron la adhesión de sus municipios al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género.

En el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, Kicillof afirmó: "Este programa viene a reforzar la presencia y el compromiso del Estado bonaerense con las políticas de género: la Provincia nunca se va a desentender de una problemática extremadamente grave, que preocupa y le duele a nuestra sociedad”.

"Mientras el Gobierno nacional desmanteló sistemáticamente cada una de las políticas públicas con perspectiva de género, nosotros fortalecimos de forma integral las Comisarías de la Mujer, incorporamos tecnología, invertimos en herramientas de monitoreo y ampliamos la Línea 144”, remarcó el Gobernador y concluyó: “El Estado no puede mirar para otro lado: vamos a seguir invirtiendo y trabajando junto a cada uno de los intendentes e intendentas para dar respuestas y acompañamiento a quienes lo necesitan”.

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Por su parte, Estela Díaz subrayó: “Ampliar los dispositivos y las políticas de abordaje es un compromiso que asumimos desde el primer día: los municipios necesitaban de esta herramienta porque son los primeros que reciben las denuncias”. “Con mucho esfuerzo, este programa demuestra que en la Provincia los recursos se utilizan para cuidar vidas”, añadió.

Esta política está orientada a acompañar a mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en situaciones de riesgo acreditado por violencia de género, brindándoles herramientas para construir proyectos de vida con autonomía subjetiva y económica.

El programa contempla un apoyo económico directo durante seis meses a cada destinataria y un acompañamiento especializado para la salida de las violencias de género desde una perspectiva sociocomunitaria.

La asistencia incluye participación en grupos de ayuda, formación en oficios, terminalidad educativa, integración a cupos laborales, asesoramiento jurídico, abordajes en salud mental, asistencias habitacionales, integración a espacios de trabajo cooperativo, rondas de mujeres y ampliación de redes de cuidado.

Estuvieron presentes en la firma del convenio las intendentas de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Lezama, Myriam Mongay; y sus pares de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Bahía Blanca, Federico Susbielles; de Ensenada, Mario Secco; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de La Plata, Julio Alak; de Las Flores, Fabián Blanstein; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Punta Indio, David Angueira; de Salto, Ricardo Alessandro; de San Martín, Fernando Moreira; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Tapalqué, Javier Lupori (interino) y de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; las subsecretarias de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Mercedes Castilla; y de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza.