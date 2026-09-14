Casi 400 animales y todo vendido: se viene la Exposición Nacional de Villa Bordeu

La Sociedad Rural de Bahía Blanca ya tiene todo listo para la realización de su 142ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio en Industria, que se desarrollará entre el 1 y 5 de octubre en el predio de Villa Bordeu.

Como siempre, el evento contará con una muestra ganadera, una expo comercial e industrial, patio de comidas, actividades recreativas para toda la familia y prueba de caballos criollos. En esta oportunidad solo se cobrará el ingreso el sábado y domingo, a razón de 10 mil pesos por persona. Además, jubilados y menores de 12 años entrarán gratis.

Como normalmente ocurre, el jueves y viernes ingresarán los animales y se preparará el predio; el sábado será la elección de los grandes campeones; el domingo será el turno de la inauguración oficial, mientras que el lunes llegará el momento de las ventas.

Para esta edición se inscribieron 308 bovinos: 220 Angus, entre pedigree y puros controlados; 72 Hereford, entre puros y puros registrados; 12 Shorthorn, entre pedigree y PC, y 4 Limangus, también ente puros y PR. También habrá 63 ovinos: 37 Corriedale, 25 Poll Merino, 11 Hampshire Down y 5 Dorper Black. Los equinos, en tanto, cerrarán su inscripción en los próximos días.

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"Bahía Blanca es la segunda exposición a nivel nacional en cuanto a cantidad y calidad de ejemplares. Todas las cabañas de mayor renombre y prestigio estarán en Villa Bordeu", manifestó el presidente de la SRBB, Nicolás González Martínez.

El directivo también confirmó la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, durante el acto de inauguración oficial que se desarrollará el domingo, junto con el intendente Federico Susbielles. Y destacó que el espectáculo musical estará a cargo de la banda Kumara, que ya se había presentado en la anterior edición.

“Todo arrancará el 1 y se extenderá hasta el lunes 5, cuando se hagan las ventas. El jueves, viernes y lunes, la entrada será libre y gratuita, mientras que los jubilados y menores de 12 años no pagarán”, sostuvo.

El directivo también remarcó que todos los espacios dedicados al sector comercial se encuentran vendidos y que actualmente hay una lista de espera de casi 200 comercios que esperan poder participar de la muestra. En ese sentido, no descartó que el año próximo se puedan sumar algunas hectáreas más del predio a la exposición.

"Lo más importante es que el clima nos acompañe. Hace casi dos años que el clima nos da una mano grande, por lo que las expectativas que tenemos son muy grandes. En esta oportunidad tenemos un número de animales inscriptos similar al de otras oportunidades, aunque esta vez contaremos con el regreso de las aves", manifestó.

De la presentación también tomaron parte Roberto Eizaguirre, vicepresidente de la entidad; Facundo Olavarría, gerente de la rural, y Luciano Janyistabro, de la firma rematadora Productores Rurales del Sud.

Al respecto, este últimó señalo que se vienen dando buenos precios en los remates que están realizando las cabañas en la región.

"Tenemos nuevas razas y las que siempre tenemos. A eso se le suman muchas cabañas de renombre que trabajan para estar a la altura de la muestra de Bahía Blanca", manifestó.

Preocupación por el acceso por la ruta nacional 33

Como todos los años, la dirigencia de la rural expresó su preocupaón por el estado de los primeros kilómetros de la ruta nacional 33, sobre el acceso al predio.

“Hace seis años que venimos conviviendo con este desastre en todas las rutas cercanas a Bahía Blanca. La Municipalidad siempre nos da una mano sobre la época de la exposición y esperemos que este año se pueda hacer de nuevo, sobre todo para que el ingreso sea un poco más transitable”, dijo González Martínez.