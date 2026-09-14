Operativo cerrojo para capturar al presunto autor de entraderas en Bahía

Un joven de 18 años fue atrapado este mediodía, en medio de un operativo cerrojo en la zona de Presbítero Biggio al 2.800, y se lo relaciona con distintas entraderas violentas.

Se trata de Rubén Darío Ayanz, de 18 años, a quien en principio lo detuvieron formalmente por un intento de robo calificado cometido el 10 de abril último, en perjuicio de una joven de 24, en Vicente López al 3.500.

La víctima fue sorprendida por dos ladrones -entre ellos estaría Ayanz- quienes, usando un arma de utilería, intentaron robarle, pero no pudieron consumar el delito.

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El joven cayó hoy cuando personal de la comisaría Séptima, en base a tareas investigativas, pudo determinar que se encontraba en la zona del barrio Maldonado.

Al verse acorralado, según se informó, intentó huir por los patios de viviendas de Presbítero Biggio al 2.800, hasta que finalmente se lo capturó a varias cuadras, en Manzanas de Las Luces al 1.800 y con el apoyo de la Policía Local, la Motorizada y el Comando de Patrullas.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, que había pedido la detención ahora dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4, se ordenaron distintas ruedas de reconocimiento para someter al sospechoso.

Es que, más allá del delito referido, podría tener relación con al menos 4 violentas entraderas cometidas en los últimos meses.

Se trata de los robos que se cometieron en Córdoba al 300 (con mucha violencia), Brasil al 600, Viamonte 1.500 y la avenida Arias al 2.000.

A Ayanz se lo vincula con otros sospechosos detenidos en los últimos tiempos en nuestra ciudad.