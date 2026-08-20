Detuvieron a uno de los delincuentes de la violenta entradera de calle Córdoba

El personal de la DDI realizó en la tarde de este miércoles un allanamiento positivo que culminó con la detención de uno de los principales involucrados en la entradera del pasado 12 de agosto en calle córdoba al 300 donde ataron y golearon a una mujer para sustraerle las pertenencias.

A raíz de las tareas de inteligencia criminal, declaraciones testimoniales y el análisis realizado sobre imágenes captadas por cámaras particulares y por el Centro Único de Monitoreo, lograron establecer las identidades de los autores.

Uno de ellos, identificado como Carlos Fabián Sánchez de 32 años, fue detenido en la vía pública mientras iba circulando en una Honda Titan 150. También se estableció que Sánchez había salido de la Unidad Penitenciaria Nro. 4 local, el día 04/08/26, luego de purgar condena por dos hechos de robo agravado.

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Como resultado de las tareas realizadas, se identificó el domicilio de calle Segunda España 2000, donde las fuerzas realizaron el operativo efectuando el secuestro de elementos denunciados como sustraídos en este hecho, tanto prendas de vestir utilizada por el imputado al momento de cometer el ilícito, y elementos relacionados con otros hechos ocurridos en la ciudad, procediendo a la Aprehensión de Sánchez. Interviene la UFIJ 11 del departamento judicial de Bahía Blanca.