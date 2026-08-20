White: anuncian el cierre del bar donde se originó el crimen de Santiago

El frente del bar, tras el crimen, se convirtió en una especie de santuario. Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

A 20 días del homicidio de Santiago Vega, registrado a la salida de un pub en Ingeniero White, los dueños del comercio, ubicado en la avenida San Martín 3.421, decidieron cerrar definitivamente las puertas del local.

Se trata de 333 Bar, cuyo frente, tras el crimen del joven de 19 años, se convirtió en una especie de santuario con la colocación de velas, fotos y pancartas en reclamo de justicia.



El anuncio lo realizaron a través de la cuenta del bar en la red social Instagram.

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"Ante los lamentables hechos ocurridos recientemente y la situación generada posteriormente, queremos informar que hemos tomado la decisión de dar por finalizada nuestra actividad comercial en el establecimiento.

"El inmueble ha sido restituido a su propietario, sr. Abel Quevedo.

"Esta decisión fue tomada priorizando la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas y de nuestra comunidad.

La imagen de Santiago quedó grabada en el acceso al negocio de su padre, en la misma vereda del bar.

"Agradecemos profundamente a nuestros clientes amigos y a todas las personas que nos acompañaron durante un tiempo.

"Lamentamos sinceramente los hechos ocurridos y esperamos que la situación pueda encaminarse de la mejor manera para toda la comunidad", cerró el comunicado.

Por el crimen de Santiago -con un disparo a quemarropa- el único detenido es Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien escapó del lugar del hecho aunque chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

Se investiga si otras personas que acompañaban a Larraburu tuvieron algún grado de responsabilidad en el hecho, ya sea como eventuales partícipes o encubridores.