Ráfagas de hasta 70km/h: alertas por vientos para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos y la costa del Sudoeste Bonaerense.

Según se advirtió desde el ente, el fenómeno se dará entre las 6 y el mediodía de este jueves.

En ese lapso, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

En nuestra región, la advertencia comprende la costa de los distritos de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego.

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Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.