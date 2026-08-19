Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Ráfagas de hasta 70km/h: alertas por vientos para Bahía Blanca

La advertencia rige para una parte de la jornada del jueves.

Fotos: SMN y Archivo La Nueva.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos y la costa del Sudoeste Bonaerense.

Según se advirtió desde el ente, el fenómeno se dará entre las 6 y el mediodía de este jueves.

Noticias Relacionadas

En ese lapso, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

En nuestra región, la advertencia comprende la costa de los distritos de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El pais.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE