Villa Rosario: allanaron una casa por un robo a mano armada y detuvieron a dos jóvenes

Un adolescente de 16 años y un joven de 18 fueron aprehendidos este miércoles en el marco de un allanamiento realizado en Villa Rosario, luego de un robo a mano armada cometido el martes por la noche en inmediaciones de Thompson y Morel.

Personal de la Comisaría Primera señala que la víctima, también menor de edad, había pactado a través de una red social un encuentro para intercambiar prendas. Al llegar al lugar, dos hombres lo habrían sorprendido aprovechando la oscuridad del sector y, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron varias prendas y un teléfono celular.

A partir de la denuncia, se inició una serie de tareas que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad privadas para establecer la identidad de los presuntos autores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Así se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en Ángel Brunel al 2000, donde fueron recuperadas todas las prendas y el teléfono celular pertenecientes a la víctima. Además, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32.

Por el hecho fue aprehendido el adolescente de 16 años, acusado de robo agravado y tenencia de arma de fuego.

También fue detenido Diego Metz, de 18 años, imputado por encubrimiento agravado, ya que habría intentado ocultar los elementos sustraídos al momento de la llegada de los uniformados.