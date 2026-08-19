El Sub 15 de la Liga del Sur tropezó en su primera salida

El Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cayó esta tarde ante su par de Tres Arroyos, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

El combinado de nuestro medio perdió por 2 a 0 en su estreno como visitante, en el encuentro disputado en cancha de El Nacional.

Los goles de los tresarroyenses los anotaron Bautista Isaac y Juan Borioni.

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De esta manera, el elenco dirigido por Federico Nieto quedó como segundo de la zona con tres puntos, ya que previamente había vencido a Olavarría por 3 a 0 en cancha de Liniers.

Mientras que Tres Arroyos es líder con 2 triunfos en dos presentaciones, ya que también se había impuesto ante los olavarrienses pero por 2 a 0.

La próxima fecha, la Liga del Sur tendrá libre y los tresarroyenses cruzarán con Olavarría, último sin unidades.

En la cuarta programación, en tanto, el seleccionado local visitará a los olavarrienses.

*Posiciones

Así está la tabla: 1°) Tres Arroyos, 6 puntos; 2°) Liga del Sur, 3 y 3°) Olavarría, 0.