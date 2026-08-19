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El Sub 15 de la Liga del Sur tropezó en su primera salida

El combinado de nuestro medio cayó ante Tres Arroyos por 2 a 0.

Foto: Liga del Sur

El Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cayó esta tarde ante su par de Tres Arroyos, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

El combinado de nuestro medio perdió por 2 a 0 en su estreno como visitante, en el encuentro disputado en cancha de El Nacional.

Los goles de los tresarroyenses los anotaron Bautista Isaac y Juan Borioni.

De esta manera, el elenco dirigido por Federico Nieto quedó como segundo de la zona con tres puntos, ya que previamente había vencido a Olavarría por 3 a 0 en cancha de Liniers.

Mientras que Tres Arroyos es líder con 2 triunfos en dos presentaciones, ya que también se había impuesto ante los olavarrienses pero por 2 a 0.

La próxima fecha, la Liga del Sur tendrá libre y los tresarroyenses cruzarán con Olavarría, último sin unidades.

En la cuarta programación, en tanto, el seleccionado local visitará a los olavarrienses.

*Posiciones

Así está la tabla: 1°) Tres Arroyos, 6 puntos; 2°) Liga del Sur, 3 y 3°) Olavarría, 0.

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