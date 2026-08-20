Georgina Fornetti y su paso por Pérfora: "Aprendí realmente a saber lo que es vivir del básquet"

Cuando armó el bolso y viajó a Plaza Huincul para vincularse al staff técnico de Pérfora lejos estaba de imaginar que sería su lugar de trabajo durante cinco años.

Lo cierto que Georgina Fornetti vivió diferentes experiencias como entrenadora, creció y disfrutó mucho durante este ciclo de su carrera, más allá que eligió tomar otro rumbo.

"El año pasado ya quería irme a probarme al exterior, lo hablé en el club y les dije que estaba una temporada más en el Federal y me desvinculaba a mitad de año. Cumplí mi ciclo, después se dio que jugamos la final con los U15 masculino, antes de las vacaciones, se extendió y terminamos jugando la semana pasada. Así que fue medio largo el proceso de despedida", contó la bahiense, de 26 años.

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El año pasado ya había dejado el femenino y estaba abocada al masculino.

"El domingo fui a un partido de las chicas, me hicieron salir de la cancha, y cuando entré me estaban esperando. No lo esperaba, me la pasé llorando. Pensé que era un paso más por un club y no, ahora digo que tengo dos casas: Pérfora y Estudiantes", destacó.

Fornetti entró como segunda asistente en la Liga Federal masculina y rápidamente quedó como primera, detrás del histórico Fernando Claris.

"Pensé que me iba a costar más ganarme el lugar. Al principio me sentía medio rara, porque era algo nuevo, pero después hasta me tocó dirigir Federal en varias oportunidades cuando Fernando no estaba. Me sentí muy acompañada", destacó.

"Aprendí realmente a saber lo que es vivir del básquet. Acá, en Bahía, lo hacía más por pasión que por otra cosa", comparó.

Todo lo que sumó durante estos años Georgina está dispuesta a volcarlo en otro destino.

"Los últimos años me han llamado para dirigir Liga Femenina y no di el paso porque era dejar a mitad de camino el Federal, que terminamos jugando semifinales. Tengo mi hermano viviendo en España y me gustaría probar allá o en Italia", puntualizó.

Su vínculo con el profesionalismo y planteles masculinos le enseñó lo más importante: "Hay que tener un carácter tal que los jugadores y jugadoras te crean, no dudar de lo que hacés y ganarte el respeto", aseguró.

"Siempre fui muy apasionada y de carácter fuerte -definió-. Soy muy seria y parece que estuviera enojada siempre, pero no, je".

Si bien dirigió formativas de ambas ramas y profesional masculino en la Liga Federal, Fornetti tiene preferencia después de lo vivido estos años: "Si tengo que elegir, me inclino por dirigir el básquet profesional", señaló.

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