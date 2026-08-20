Grave accidente en una liga de fútbol amateur: "La ambulancia tiene que estar en el lugar"

El accidente ocurrió el sábado pasado, durante uno de los torneos de fútbol amateur que se desarrollan en el Club Universitario. Un jugador sufrió un fuerte golpe contra un árbol ubicado a pocos metros de la cancha, perdió el conocimiento y posteriormente se confirmó que había sufrido una fractura de cráneo. Permaneció varios días internado en terapia intensiva, aunque evolucionó favorablemente.

Miguel Donadío, padre de uno de los chicos que integra el equipo, estuvo presente durante el episodio y cuestionó los tiempos de respuesta posteriores a la primera asistencia.

“Fue un golpe muy fuerte contra un tronco de un árbol que había ahí muy cercano a la cancha. Las vicisitudes del protocolo de emergencia primero las vimos como muy positivas porque enseguida apareció la camilla, el cuello ortopédico y la enfermera. Eso funcionó muy bien”, señaló.

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Sin embargo, según relató, la situación comenzó a generar preocupación ante la demora de la ambulancia. “El chico permanecía semiinconsciente. La ambulancia tardó 45 minutos, a vista de los que estábamos ahí”, sostuvo en diálogo con Panorama, por LU2.

La empresa que prestó el servicio, según explicó Donadío, manifestó que había sido avisada y que demoró entre 20 y 25 minutos en llegar. Pero, una vez que la ambulancia arribó al predio el vehículo permaneció durante unos 45 minutos más a la espera de una derivación a un hospital.

“Estuvo 45 minutos a la expectativa de que la derivaran a uno de los nosocomios de Bahía Blanca”, afirmó. En ese lapso, contó, el joven permaneció dentro de la ambulancia mientras familiares y personas que se encontraban en el predio intentaban conocer con mayor precisión su estado.

El abogado y expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca también cuestionó algunas de las cuestiones burocráticas que, según su relato, demoraron la atención. “Empiezan a preguntar el nombre, el documento, el nombre de los padres, si tiene obra social, si no tiene obra social”, describió.

La preocupación fue todavía mayor porque, en ese momento, no había un diagnóstico claro sobre la gravedad del golpe. “Cuando se trata de un golpe en la cabeza, uno considera que ese tiempo puede resultar valioso”, sostuvo.

La seguridad en la cancha

Además de la demora en la atención, Donadío puso el foco en las condiciones de seguridad del predio. “No es admisible que un jugador termine impactando sobre un árbol. Debe existir una valla, una protección que no estaba en esa cancha”, afirmó.

Reconoció que se trata de un lugar donde se disputaron numerosos partidos sin que anteriormente se registraran episodios similares, pero consideró que el accidente debe servir para revisar las condiciones de seguridad.

“Yo tampoco quiero hacer leña del árbol caído en este momento porque lo cierto es que nadie advirtió esta situación. Nadie, de todos los que juegan y de todos los que miran. Pero tenemos que aprender de esto”, señaló.

Según explicó, desde el Club Universitario ya se tomaron medidas y se reacondicionó el sector donde ocurrió el accidente.

El debate por las ambulancias

Donadío también planteó la necesidad de discutir la presencia permanente de ambulancias en predios donde se concentran numerosas canchas y se desarrollan actividades deportivas durante varias horas, especialmente los fines de semana.

Aunque reconoció que mantener una ambulancia en forma permanente tiene un costo elevado. “No es sencillo comprar una ambulancia, porque tiene su costo, son autos especiales, y después está el costo del personal que tiene que estar en la ambulancia. Con la ambulancia sola no hacemos nada: son ambulancieros, enfermeros, médicos”, explicó.

En ese sentido, mencionó que el costo de un servicio de ambulancia puede rondar actualmente los 150 mil pesos por hora, dependiendo de las condiciones contractuales.

"Cuando se trata de una cantidad de gente importante, la ambulancia tiene que estar en el lugar. Ahorrás mucho tiempo, hay un médico y eventualmente se pueden salvar vidas", señaló.

“Así como se exige que los hospitales reciban a los pacientes en forma rápida, sin tanto protocolo, también se debe exigir que las autoridades de los clubes tengan las instalaciones con los cuidados que corresponden. La cuestión tiene que ser equitativa”, concluyó.