Allanaron una vivienda y secuestraron varios elementos robados

La policía allanó una vivienda en la zona de Villa Rosas y recuperó una serie de elementos robados recientemente, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Sexta indicaron que el procedimiento, solicitado por la fiscalía y autorizado por la Justicia de Garantías, se desarrolló en Tierra del Fuego al 2.300.

En el sitio incautaron una bicicleta, herramientas eléctricas y manuales, una computadora y una riñonera, entre otros objetos.

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"Como resultado de la diligencia se esclarecieron al menos dos hechos de robo", sostuvieron.

Los voceros mencionaron que el procedimiento está relacionado con los hechos ocurridos en Maestro Piccioli al 1.800 y Nueva Provincia y 1810.

También refirieron que las cosas fueron reconocidas por los damnificados.

En el inmueble allanado se produjo la aprehensión de Alejandro Tinervia (41), Lucas Guerrero (18) y un menor de 16 años por los delitos de resistencia a la autoridad, robo y encubrimiento.