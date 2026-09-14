Denunció que su hijo abusaba de su nieta y lo condenaron a prisión

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 condenó a un hombre a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, por haber abusado de su hija en Bahía Blanca.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos sucedieron en un tiempo no precisado, pero comprendido dentro de enero de 2024, en un domicilio donde la niña de 9 años convivió con el acusado de manera temporaria.



La víctima fue sometida a tocamientos y a distintas situaciones abusivas que se repetían por las noches.



La denuncia fue realizada por la abuela de la niña y madre del acusado, quien afirmó que su hijo era muy violento y que observaba actitudes extrañas para con la pequeña.



El acusado fue condenado por los delitos de abuso sexual simple agravado, por ser cometido por un ascendiente y por la convivencia preexistente, reiterado.



Si bien el fiscal solicitó que se se haga efectiva su detención, el juez Eugenio Casas entendió que el acusado se sometió a la Justicia por lo que seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme.

Sí le ordenó el cumplimento de reglas de conducta, como la prohibición de salida del país como medida cautelar y el impedimento de tomar contacto por cualquier medio con la víctima de los hechos.